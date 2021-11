S Truhomo do učinkovitejše pomoči socialno šibkim

Truhoma je Ana Lukner Roljić poimenovala življenjski projekt, ki ga je danes predstavila v skladišču Anine zvezdice v ljubljanskem BTC-ju skupaj z ekipo in partnerji. "Ko danes gledam svet, mi je velikokrat hudo. Vrzel med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo, je prevelika. Preveč ljudi, otrok je lačnih in komaj shajajo. Prihajajo še težji časi, stiske ljudi pa vidimo s prve bojne linije, tako da mi je res hudo. Misel na to je še toliko težja, ker se to dogaja povsod okrog nas in ker hkrati vem, da je na svetu dovolj vsega, da bi lahko vsi dostojno živeli," je po besedah agencije Pristop nagovorila udeležence dogodka.

Ekipo sestavlja prek 25 partnerjev

Podjetnica meni, da je rešitev za ta problem večja, še bolj revolucionarna in globalna sprememba. In prav zato, ker je želela posodobiti in izboljšati delovanje filantropije pri nas in po svetu, je združila najnovejše tehnologije s filantropijo ter ustvarila platformo Truhoma. "Proti koncu leta 2015 sem se prvič srečala s tehnologijo blockchain in hitro dojela, da je izjemno pomembna za prihodnost. V mojem primeru je predstavljala orodje, s katerim lahko v filantropiji marsikaj rešimo. Začela sem razvijati idejo, sestavila ekipo, v kateri sodeluje prek 25 ljudi, partnerjev, in tako smo pred skoraj dvema letoma začeli razvijati Verzijo ena projekta Truhoma. Naš sedež je v San Joseju v Kaliforniji, naša prva lokalna entiteta pa je v Sloveniji, ki je danes tudi prva zaživela. Istočasno že poteka razvoj Verzije ena v Ameriki, lansiranje pa načrtujem v prvem kvartalu leta 2022," je napovedala.

Popolna transparentnost, sledljivost in 100-odstotna učinkovitost donacij

Zakaj ime Truhoma? Lukner Roljićeva je pojasnila, da je beseda skovanka iz angleških besed "true and honest mankind", kar pomeni "pristno in iskreno človeštvo". "In Truhoma je moja filozofija, način življenja," je poudarila podjetnica, ki želi s Truhomo decentralizirati proces dobrodelnosti, tako da vnaša na to področje z uvajanjem inovativne tehnologije 100-odstotno transparentnost, sledljivost in učinkovitost ter hkrati postavlja nove in enotne standarde.

V vseh letih, odkar pomaga socialno ogroženim, je namreč iz lastnih izkušenj spoznala, kaj vse manjka v dobrodelnosti in kje jo lahko izboljša, saj, kot pravi, trenutni model na dolgi rok ni več vzdržljiv. "Prav tako dobrodelnost ni dovolj transparentna in tako efektivna, kot bi morala biti – donator žal premalokrat zares ve, kam je šel doniran denar, kako je bil porabljen in ali je bil zares porabljen za to, za kar je doniral. Zaupanje donatorjev je ključno in zato je cilj Truhome, da s transformacijo in digitalizacijo celotnega ekosistema filantropije vzpostavi absolutno transparentnost. Želim tudi sodelovati z vsemi akterji filantropije, saj bomo le tako najuspešnejši," je njeno razmišljanje povzela agencija Pristop.