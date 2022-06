S trumami turistov so se v Ljubljano vrnili tudi žeparji

Ljubljanska stolnica, osrednja tržnica ali priljubljena Odprta kuhna. To so kraji, kjer, kot opažajo turistični vodniki, žeparji najpogosteje iščejo priložnost, da nič hudega slutečemu sprehajalcu izmaknejo telefon ali denarnico.

Žeparji so se v prestolnico po dolgem koronskem premoru vrnili pred približno dvema mesecema. Pravzaprav gre najpogosteje za žeparke, ki delujejo v skupinah in so v krajo pogosto tudi prisiljene. "Prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, predvsem so to državljanke Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Delujejo na območju celotne Evrope," pove pomočnik načelnice PP Ljubljana - Center Irfan Beganović.