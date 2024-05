Na Trgu republike bo kmalu stal nov spomenik slovenske osamosvojitve

Največji ljubljanski trg je zaradi simbolne preteklosti zadnje desetletje razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Trg pa je bil tudi prva misel prvega predsednika države Milana Kučana, ko je maja 2023 predlagal postavitev novega osamosvojitvenega obeležja: "Moje prepričanje kot enega izmed udeležencev tega procesa je, da bi na tem simbolnem prostoru morali imeti nek simbol, ki bi nas združeval."

Vlada mu je sledila in ustanovila posebno komisijo, ki je skoraj leto dni iskala lokacijo, med drugim so kot možnost videli tudi ljubljanski grad. Vendar so se vrnili k Trgu republike, k ploščadi, v katero se lahko poseže le na obrobnih, degradiranih površinah.

"Na ta način smo seveda našli simbolno mesto, kjer danes stoji drog s slovensko zastavo, takrat ob osamosvojitvi pa je bila tam zasajena lipa. Ta lipa, ki je bila simbol slovenstva, pa žal med kamnom in betonom ni dobro uspevala," novoizbrano lokacijo komentira Rudi Medved, predsednik komisije in državni sekretar na ministrstvu za obrambo.

Do leta 2026 naj bi glede na zastavljen cilj torej zelo blizu parlamentarnega poslopja zrasel nov spomenik. Po besedah Medveda naj bi platformo povečali, a vendar bo za spomenik navkljub ustrezni konstrukciji zelo malo prostora.

Da bi hkrati morali odstraniti tamkajšnji spomenik revolucije, ki stoji na nasprotni strani, so že ob prvih razmislekih opozarjali kritiki. Pri tem vztraja prvi predsednik slovenske vlade in član komisije Lojze Peterle: "Spomenik revolucije izraža totalitarno oblast, pod katero je trpelo veliko ljudi, veliko jih je zaradi nje končalo v breznih. Če je to Trg republike, ne pa trg socialistične republike, potem naj bo simbolna govorica taka, da bo izražala tisto, za kar smo se plebiscitarno odločili."

"Karkoli že stoji nasproti temu spomeniku, je del naše zgodovine, in pred njo ne moremo bežati tako, da bomo podirali spomenike," pa zaključi Medved. Finančnega okvirja za spomenik, ob katerem bi se lahko odvijali tudi protokolarni dogodki, še ne razkrivajo. Bodo pa avtorja zanj iskali prek javnega mednarodnega natečaja.