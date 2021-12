SAB bo dobil okrepitve v DZ, prestopil je Branislav Rajić

Stranka SAB je napovedala izjavo za javnost. Prenašali jo v živo. Vrste stranke v DZ bo okrepil Branislav Rajić.

Alenka Bratušek je povedala, da stranka zaradi dobro zastavljenega programa raste. "Danes smo zrasli tudi v DZ. Pridružuje se nam nov poslanec, ki v stranki SAB vidi stranko prihodnosti. Tega smo v stranki zelo veseli," je povedala.

"Stranka v katero vstopam zagovarja socialno-liberalne vrednote, ki jih zagovarjam tudi sam," je dejal Rajić. "Mnenja sem, da je potrebno na sredini treba združevati stranke in sile. Zato sem se odločil priključiti uveljavljeni in dobro pozicionirani stranki. Naša osnovna skrb je, da se ubranimo razdrobljenosti, ki bi se lahko zgodila po volitvah ali pred volitvam."

Bratuškova je na vprašanje o možnosti novih prestopov v stranko povedala, da bo javnost o tem, ko se bodo in če se bodo zgodili, obveščena.

V NeP so se v današnjem sporočilu za javnost Rajiću, ki jih je danes obvestil o prestopu, zahvalili za sodelovanje. "Upamo, da bo našel svojo pot v politični stranki, za katero se je odločil," so še dodali.

Ko so pojasnili, so se sicer v NeP povezali poslanci, ki se niso strinjali z načinom dela sedanje vladne koalicije, ves čas pa delujejo samostojno in v skladu z ustavo glasujejo po svoji vesti, o najpomembnejših temah pa se poskušajo uskladiti.

Dogajanje v DZ tako pred prihajajočimi volitvami postaja vedno bolj dinamično. Ta teden se je za izstop iz poslanske skupine SMC odločila poslanka Mateja Udovč, ki bo prestopila v stranko Naša dežela in bo do konca mandata predvidoma delovala kot samostojna poslanka. V iztekajočem se mandatu sta največ svojih poslancev izgubili stranki SMC in DeSUS.