SAB evropski stranki ALDE predlaga izključitev SMC

Predlog za izključitev stranke SMC iz stranke evropskih liberalcev ALDE je v petek napovedal generalni sekretar SAB Jernej Pavlič. Kot je dejal, je bila SAB ena tistih članic evropske stranke, ki je SMC pomagala v družino ALDE, za ukrepanje pa so se odločili po vseh dogodkih v zadnjem letu in pol, vključno z dogajanjem, povezanim s Slovensko tiskovno agencijo in evropskima delegiranima tožilcema.

"Njihove vrednote, njihovo delo, njihova trdna podpora ekstremno desni vladi, ki trenutno v Sloveniji je, neodzivanje, nedistanciranje od izjav, ki jih daje predsednik vlade, ko neposredno blati poslance ALDE, pokojnega predsednika ALDE in predsednike vlad iz vrst ALDE v Evropi (...) tega v SAB ne moremo več nemo opazovati," je dejal Pavlič.