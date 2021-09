SAB je DeSUS-u 'ukradel' nezadovoljne člane, pa tudi tradicionalni štab

Kot je na novinarski konferenci ob sprejemu novih članic in članov ter ob ustanovitvi novih lokalnih odborov poudarila Bratuškova, so v stranki ponosni in veseli, da so pridruženi člani med vsemi strankami demokratične opozicije izbrali prav njih. Z novimi člani so pogovori že stekli, njihova edina zahteva pa je, po besedah Bratuškove, bila, da stranka ne pozabi na upokojence in starejše. V SAB-u bodo tej zahtevi ugodili, v ta namen pa so se odločili, da v okviru stranke ustanovijo najmočnejšo in najštevilčnejšo seniorsko organizacijo med političnimi strankami v Sloveniji.

"Stranka SAB je z močnimi in številčnimi novimi odbori okrepila terensko mrežo. Naši načrti in cilji so, da se prebijemo in to v kratkem, med pet političnih strank z najmočnejšo mrežo na terenu in z jasnim socialnoliberalnim programom," je še dejala ob tem.

Kot je poročal naš novinar Anže Božič, so v stranki SAB prevzeli približno 250 nezadovoljnih članov DeSUS-a, prestopilo je pet odborov – Velenje, Kočevje, Logatec, Brezovica in Šoštanj. Poleg članstva pa so jim "ukradli" še tradicionalni štab, dodaja. Znano ljubljansko gostišče je namreč dolga leta veljalo za DeSUS-ovo trdnjavo – tam so gostili najvišja strankarska srečanja, predvolilne shode, pričakali volilne rezultate ...