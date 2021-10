SAB na kongresu v potrjevanje programa Prihodnost Slovenije

Ob dejstvu, da je v stranko v zadnjih mesecih vstopilo več nekdanjih članov upokojenske stranke DeSUS predsednica stranke Alenka Bratušek poudarja, da je SAB stranka, ki naslavlja vsa področja, a da so upokojenci del populacije, za katere v preteklosti ni bilo "najbolje poskrbljeno". "Človek, ki je oddelal 40 let, mora s svojo pokojnino dostojno preživeti starost," je izpostavila Bratuškova. Ob tem je dejala, da je vesela, "da so vsi tisti, ki so bili v eni drugi stranki nezadovoljni, našo stranko spoznali kot stranko, kjer lahko nadaljujejo svojo politično pot."

Program stranke bo tako med drugim naslavljal upokojence, a bo hkrati ponujal tudi rešitve za mlade. V ospredju programa bo še zagotavljanje dostopa do kakovostnega javnega zdravstva in modernega javnega šolstva, pozornost pa bodo namenili tudi trajnostnemu razvoju in inovativnemu gospodarstvu.