SAB parlamentarne stranke, z izjemo SDS, vabi na pogovore o projektni koaliciji

Čeprav v SAB, stranki s petimi poslanci v Državnem zboru, ki je na prejšnji parlamentarnih volitvah prejela dobrih pet odstotkov glasov, menijo, da so najboljša rešitev, po odstopu premierja Marjana Šarca, predčasne volitve, so ocenili, da "v državnem zboru obstaja večja podpora nadaljevanju mandata".

In ker so presodili, tako so v stranki zapisali v izjavi za javnost, da "izbira med zgolj dvema možnostma, tj. predčasne volitve ali vlada pod vodstvom SDS, ni v nacionalnem interesu", so danes strankam LMŠ, SMC, Levica, SD, DeSUS, SNS in NSi poslali vabilo na pogovore o sestavi sredinske koalicije. To naj bi vodila stranka z največ poslanci.

Da so vabilo prejeli, je na Brdu, kjer poteka forumu SBC, potrdila predsednica DeSUS, Aleksandra Pivec. Sestanek naj bi potekal v tem tednu.