SAB predlaga referendum: 'Kdor želi za otroka več, naj za to tudi nekaj plača'

V SAB želijo zagato o financiranju zasebnih šol rešiti s pomočjo referenduma. Na njem bi volivce vprašali, ali se strinjajo, da se v ustavi jasno zapiše, da je država dolžna financirati samo javne osnovne šole. Podpise v podporo odločitvi za referendum bodo v Ljubljani po načrtu začeli zbirati konec meseca, zatem pa tudi drugje po državi.

"Če se DZ ne more dogovoriti za rešitev, naj gordijski vozel presekajo volivci,"je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejala poslanka SAB Maša Kociper. Po njenih besedah je zdaj osnovna dilema, ali se ustavna odločba glede financiranja zasebnih osnovnih šol z javnoveljavnim programom nanaša na to, da mora država 100-odstotno financirati obvezni ali razširjeni program, ki ga nudijo zasebne osnovne šole. V SAB menijo, da razširjeni program, ki vključuje denimo jutranje varstvo, ni obvezen in tudi ne pomeni izobraževanja.

Spomnila je, da lahko državni zbor glede na zakon o referendumu in o ljudski iniciativi razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. FOTO: Dreamstime

'Kdor želi za svojega otroka nekaj več, naj za to tudi nekaj plača' "Z zbiranjem podpisov državljanov želimo dati poslancem usmeritev pri odločanju o vprašanju financiranja osnovnih šol, hkrati pa tudi izvajati politični pritisk z namenom, da se vprašanje uredi,"je povedala. Po njenih besedah gre za vprašanje usmeritve države na področju financiranja šolstva. V SAB se zavzemajo za to, da ne bi bilo šol za bogate in revne. Spomnila je, da lahko državni zbor glede na zakon o referendumu in o ljudski iniciativi razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Država vsem otrokom omogoča šolanje v javni šoli, kdor pa želi za svojega otroka nekaj več, naj za to tudi nekaj plača, je dejala.

