SAB za novo kohezijsko ministrico predlaga Angeliko Mlinar

Ta sicer po odstopu ministra Iztoka Puriča od začetka oktobra sama vodi službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Bratuškova je na današnji novinarski konferenci potrdila, da sta se z Mlinarjevo o tem dogovorili že pred kakšnim mesecem, a ostajajo pri napovedi, da jo bodo uradno predlagali šele, ko bo sprejet državni proračun.

Za Mlinarjevo so se v SAB odločili, ker "ve, kako deluje Bruselj, ker zna na bruseljskih hodnikih odpirati vrata in prepričani smo, da bi lahko bila dodana vrednost pri pogajanjih za novo finančno perspektivo in to vlado, katere del je SAB".

Bratuškova je spomnila tudi, da Mlinarjeva nima slovenskega državljanstva, izpolnjuje pa vse pogoje za njegovo pridobitev in "že kakšen mesec ureja stvari, da državljanstvo dobi", ker se jim v SAB zdi prav, da ima minister slovenske vlade slovensko državljanstvo, četudi nekatera pravna mnenja pravijo, da tega ne potrebuje.