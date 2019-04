Šabeder: Aneks številka ena bomo usklajevali na arbitraži

Kot je pojasnil Šabeder, pri aneksu številka ena ostaja odprto vprašanje, kako "eksplicitno zapisati dikcijo, da nihče od zavarovancev ne ostane brez osebnega zdravnika". Z aneksom morajo tako odgovoriti na vprašanje, kako delu populacije brez izbranega osebnega zdravnika tega zagotoviti, pa tudi to, kje se bodo opredeljevali zavarovanci, ki se selijo in izbirajo novega zdravnika, ali prehajajo od pediatrov k družinskim zdravnikom.

"Vsi se strinjamo, da je meja, ki je bila postavljena, torej 1895 glavarinskih količnikov, tista, ki zagotavlja varno in kakovostno oskrbo. Seveda pa je treba tudi zagotoviti, da nihče od zavarovancev ne ostane brez izbranega osebnega zdravnika," je še poudaril minister.

Če aneksa ne bodo sprejeli na arbitraži, bo o njem odločala vlada. Po Šabedrovih napovedih bi to lahko bilo že 15. maja, kar pomeni, da so še vedno znotraj odpovednega roka kranjskih zdravnikov. Ti so namreč kot prvi med nezadovoljnimi zdravniki z aprilom podali odpovedi delovnih razmerij, odpovedni rok pa se jim izteče 31. maja. Do takrat ministrstvu dajejo čas tudi celjski zdravniki, ki so sicer na podlagi obljube Šabedra o sprejemu aneksa zamrznili svoje napovedane odpovedi.

Na današnjem srečanju so govorili tudi o zmanjševanju administrativnih obremenitev družinskih zdravnikov, ki jih bodo po ministrovih napovedih zmanjšali v najkrajšem možnem času. Dogovorili so se tudi, da delovna skupina začne pripravo aneksa številka dva, v katerem bodo naslovili ostala odprta vprašanja v primarnem zdravstvu. "Vsi skupaj sledimo cilju, da v naslednjih letih zagotovimo bolj normalne pogoje in obremenitve za mlajše zdravnike, tako da bo tudi zanimanje za specializacijo družinske medicine večje," je še dejal Šabeder.