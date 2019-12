Ukinitev dopolnilnega zavarovanja: solidarnostna levica ali pavšal?

Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) je namreč izračunal, da obvezna pavšalna dajatev v višini 29 evrov na mesec v letu 2021, ko je ukinitev predvidena, ne bo zadoščala za pokritje vseh povečanih odhodkov zavoda in bo povzročila letni finančni primanjkljaj okoli 70 milijonov evrov. Po kakšni enačbi so izračunali tak primanjkljaj, zdravstveni minister Aleš Šabeder ne ve.

Šabeder ne ve, kako je ZZZS prišel do 70-milijonskega primanjkljaja.

"Še vedno nismo dobili natančnih izračunov, pravzaprav samo neko pisno informacijo, da po njihovih izračunih manjka 70 milijonov. Tako da tukaj se bo treba torej usesti in dobiti natančne izračune, vire, od kod so bili izračuni narejeni," je poudaril Šabeder.

Zdravstveni minister je sicer že prej predlagal, da bi primanjkljaj krili iz proračuna. V tem primeru mu prikimava tudi Levica, a ostro nasprotuje finančno ministrstvo. Zato je koalicija (brez stranke DeSUS) sprejela amandma, s katerim je to varovalko iz zakona umaknila.

"S finančnim ministrom Andrejem Bertoncljem, kot sem danes že povedal, morava to stališče pravzaprav še dogovoriti in najti skupno rešitev, ki bo pomenila tudi dovolj pomembno in stabilno varovalo," je še dejal.

Pri Socialnih demokratih sicer menijo, da je rešitev za finančno vzdržnost preprosta. Uvedli bi solidarnostno lestvico, kjer bi tisti, ki imajo manj, tudi plačevali manj, tisti, ki imajo več, pa več.