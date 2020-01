Šabeder išče rešitve glede vračanja sanacijskih sredstev

Včeraj smo poročali, da bo moralo pet slovenskih bolnišnic, Onkološki inštitut Ljubljana, splošna bolnišnica Celje, Slovenj Gradec in Trbovlje ter porodnišnica Kranj, vrniti pet milijonov evrov intervencijskih sredstev - in to samo zato, ker sta zdravstveno in finančno ministrstvo lani določili presečni datum za porabo prejetih sredstev. Gre za del sredstev, ki so jih prejeli v skladu z interventnim zakonom konec novembra 2017.

Ostalim desetim bolnišnicam denarja ne bo treba vračati, ker so inšpekcijski pregled imele pred omenjeno odločitvijo pristojnih ministrstev.

Šabeder poskuša rešiti nastalo situacijo

Na podlagi zakona so bolnišnice prejele sanacijska sredstva za plačilo zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev in za plačilo posojil, pri čemer pa zakon ni določal presečnega datuma, ki bi ga morale bolnišnice upoštevati pri ugotavljanju, katere neplačane obveznosti in posojila še lahko plačajo, da bodo državna interventna sredstva porabljena namensko.

Ministrstvi za zdravje in finance sta se 29. julija lani uskladili, da bo presečni datum 30. november 2017, torej dan, ko so bolnišnice dobile denar. Omenjene bolnišnice pa morajo vrniti v proračun sredstva, ki so jih plačala za račune s poznejšim rokom plačila od tega datuma.

Šabeder je po sestanku z Bertoncljem dejal, da za nastalo situacijo iščejo rešitev. "Strokovnjaki za proračun na ministrstvu za finance bodo preigrali možnosti, kako rešiti to zadevo," je povedal.