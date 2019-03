Šabeder: družinskih zdravnikov je premalo, kakorkoli prelagamo številke

Kandidat za ministra za zdravje Aleš Šabeder je v predstavitvi pred matičnim odborom DZ poudaril, da je državljanom treba zagotoviti dostopno in kakovostno javno zdravstvo. Napovedal je sistemski pristop pri krajšanju čakalnih dob, zmanjševanje administrativnih obremenitev ter posodobitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Kot je dejal Aleš Šabeder, je povabilo za ministrsko kandidaturo sprejel z veliko odgovornostjo. "Odločitev ni bila lahka. Ne zato, ker bi se bal prevzeti enega najtežjih resorjev v državi, temveč zato ker z ekipo v UKC še nismo zaključili dela," je pojasnil. Ob vodenju ljubljanskega kliničnega centra, na čelu katerega je bil dobro leto, je spoznal kompleksnost slovenskega zdravstvenega sistema in uvidel ukrepe, ki jih ta rabi. "Zdravje je vrednota vseh, zdravstvo pa mora biti prioriteta vseh," je poudaril in dodal, da zdravstvo ne sme biti ne levo ne desno. "Ne sme biti interesno, mora biti strokovno, transparentno in razvojno naravnano," je še izpostavil Šabeder. Svojo vlogo ministra za zdravje bo razumel kot strokovno in ne kot politično. Napovedal je, da bodo zagrizli v trdo uveljavljene prakse, ki jih je treba prekiniti. Za spremembe pa bo, kot je poudaril, nujno sodelovanje. Na strani ministrstva in vlade je, da pripravita normativne podlage in sistemske spremembe, a brez podpore DZ jih ne morejo sprejeti.

Zadovoljen bolnik potrebuje čim krajše čakalne dobe, ki se jih je po oceni Šabedra treba lotiti nemudoma. FOTO: Damjan Žibert

Prebivalcem je treba zagotoviti dostopno in kakovostno javno zdravstvo, je poudaril Šabeder. Zavzemal se bo za zadovoljstvo bolnikov in zdravstvenega osebja, kakovost in varnost v zdravstvu ter zagotavljanje finančne stabilnosti zdravstvenega sistema. Zadovoljen bolnik potrebuje čim krajše čakalne dobe, ki se jih je po njegovi oceni treba lotiti nemudoma. Nujno je pristopiti k čiščenju čakalnih seznamov, znova zbrati podatke na nacionalni ravni in na podlagi tega pripraviti ukrepe, kot so načrtovanje dodatnih programov in proaktivno usmerjanje v področja, kjer narašča število bolnikov. Prav tako je po Šabedrovih besedah treba izvesti strokovni in poslovni nadzor sistema naročanja. Šabeder: Treba je najti razloge za pomanjkanje kadrov in zmanjšati administrativne obremenitve Spregovoril je tudi o težavah v primarnem zdravstvu. Kot je dejal, je družinskih zdravnikov, "kakorkoli prelagamo številke", v Sloveniji premalo, zato primarno zdravstvo potrebuje strukturne spremembe. Po njegovih besedah je treba narediti analizo in najti razloge za pomanjkanje kadrov, pripraviti načrt izobraževanja, razpisovati specializacije glede na potrebe, dogovoriti standarde in normative, učinkovito povezati specialiste na vseh treh ravneh ter zadržati šolan kader v Sloveniji.

Dosedanji generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Šabeder bo v primeru potrditve v DZ na položaju ministra za zdravje zamenjal Sama Fakina, ki je odstopil zaradi zdravstvenega stanja.

"S tem, ko imamo premalo družinskih zdravnikov, nam manjka 'gate keeperjev', zato je tudi priliv na sekundarno in terciarno raven vsako leto večji," je še opozoril Šabeder. Po njegovih besedah bo zato treba določiti ustrezne uteži glavarinskih količnikov, zgornje meje obremenitev pa zniževati za pet odstotnih točk do ciljnega normativa, ki je bil dogovorjen z zdravniškim sindikatom. Kot je dodal, bo treba tudi zmanjšati število aneksov in sprememb splošnega dogovora. Kot enega ključnih ciljev je izpostavil tudi zmanjšanje administrativnih obremenitev v zdravstvu, saj zdravstveni kader, ki je že tako preobremenjen, izgublja čas z administrativnim delom. Zato je treba uvesti ustrezno informacijsko podporo, je poudaril kandidat za ministra. Obstoječi informacijski sistem po njegovem mnenju ne daje dovolj kakovostnih podatkov za odločanje, sistem e-zdravja pa po njegovem mnenju ponuja dobro infrastrukturo, ki pa jo premalo izkoriščajo. Kot je poudaril, je nujna standardizacija poslovnih rešitev in programske opreme. Opozoril je še, da Slovenija nima strategije e-zdravja ter da bi bolniki morali imeti dostop do svojih podatkov in cen zdravstvenih storitev.

Aleš Šabeder je največjo slovensko bolnišnico vodil dobro leto. FOTO: Aljoša Kravanja