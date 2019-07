Šabeder napovedal soglasje k imenovanju Poklukarja na čelo UKC Ljubljana

Šabeder je spomnil, da je svet UKC Janeza Poklukarja potrdil soglasno, saj je ocenil, da je pripravil najboljši program med prijavljenimi kandidati. "Vesel sem, da je se je prijavil in da je bil izbran," je dejal. Minister verjame, da bo Poklukar nadaljeval že začete spremembe v kliničnem centru ter da bo znanje in izkušnje, ki jih je v petih letih nabral z vodenjem jeseniške bolnišnice, prenesel v Ljubljano.

Med nasveti, ki bi jih Šabeder ponudil svojemu nasledniku, so med drugim to, da naj bo vztrajen in naj enakopravno obravnava vse poklicne skupine. Po ministrovi oceni bodo najtežji izzivi v UKC urejanje odnosov, nadaljevanje sanacije, krajšanje čakalnih vrst in naložba v zastarelo opremo.

Šabeder je v pogovoru za radio spregovoril tudi o nalogah in izzivih, ki ga čakajo na ministrstvu. Prvi med njimi je zagotovo sprejetje aneksa dve k splošnemu dogovoru, ki ga bo vlada obravnavala v četrtek. Za ministrstvo je bilo ključno, da so v drugem aneksu določili nagrajevanje timov, ki presegajo normativ 1895 glavarinskih količnikov, določen z aneksom ena. Za nagrajevanje bo v letošnjem letu tako namenjenih pet milijonov evrov, kar v celem letu pomeni od 10 do 12 milijonov evrov, je pojasnil Šabeder.