Šabeder novi predsednik sveta onkološkega inštituta

Svet onkološkega inštituta je na prvi seji po menjavi predstavnikov vlade v svetu za novega predsednika izvolil Aleša Šabedra. Svetniki so se seznanili tudi s spremembami in dopolnitvami pravilnika o notranji organizaciji, finančnim poslovanjem inštituta od januarja do maja in potrdili pravilnik za izvajanje tržne dejavnosti.

Novi predsednik sveta Onkološkega inštituta Ljubljana Aleš Šabeder je svetovalec ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, sicer pa tudi nekdanji minister za zdravje in nekdanji generalni direktor ljubljanskega kliničnega centra. Ob njem je vlada Roberta Goloba v svet imenovala tudi Branka Gabrovca z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Evo Knez iz podjetja Gen-I, Franja Levstika, Petro Mencigar Cvar in Mitjo Podlesnika. Generalna direktorica Andreja Uštar in strokovna direktorica Irena Oblak sta novim članom sveta predstavili onkološki inštitut, njegovo delo ter trenutne in prihodnje izzive. Med drugim sta spomnili tudi na prostorske stiske inštituta. icon-expand Aleš Šabeder FOTO: Bobo Člani sveta so se strinjali s spremembami in dopolnitvami pravilnika o notranji organizaciji onkološkega inštituta. Pravilnik o notranji organizaciji so na onkološkem inštitutu spremenili na podlagi spremembe statuta (ki ni bil v skladu z zakonodajo) na februarski seji sveta. Potrjene spremembe v prvotni pravilnik posegajo predvsem v delu, kjer so bile spremembe vezane na spremembo statuta. Med drugim sprememba pravilnika uvaja premik, po katerem bo mesto glavne medicinske sestre umeščeno na mesto pomočnice strokovnega direktorja za zdravstveno nego, in torej ne več generalnega direktorja. Predstavnica zaposlenih za zdravstveno nego je ob tem opozorila na mnenje dela zaposlenih, da s spremembo pravilnika zdravstvena nega postaja podrejeno področje. PREBERI ŠE Zaposleni v zdravstvu ob napovedani stavki: 'Vlada nas je stisnila v kot in nimamo druge možnosti' Člani sveta so zato predlagali, da inštitut v roku treh mesecev sprejme pravilnik o organizaciji zdravstvene nege, ki bo določil naloge zaposlenih v tem segmentu, vodstvo pa naj določi delovno skupino s predstavniki zdravstvene nege ter pravne in kadrovske službe. Potrjene spremembe pravilnika o notranji organizaciji med drugim predvidevajo tudi uvedbo pomočnikov generalnega direktorja za ekonomsko in tehnično področje. icon-expand onkološki inštitut FOTO: POP TV Tudi o predlogu pravilnika za izvajanje tržne dejavnosti Člani sveta so se seznanili še s predlogom pravilnika za izvajanje tržne dejavnosti na onkološkem inštitutu in ga tudi sprejeli. Pravilnik morajo onkološki inštitut in drugi javnozdravstveni zavodi pripravljati na podlagi navodil ministrstva za zdravje. Svetniki so se obenem seznanili s poslovanjem inštituta v prvih petih mesecih letošnjega leta. Kot je pojasnila Uštarjeva, so celotni prihodki v tem obdobju dosegli nekaj več kot 68,8 milijona evrov, presežek prihodkov nad odhodki pa 778.865 evrov.