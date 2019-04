Šabeder podpisal uredbo o uvozu 90 zdravnikov iz držav, ki niso članice EU

"Ne izključujem nobene oblike upora, razmišljali smo tudi o stavki, ne vem, kaj se bo zgodilo," je včeraj dejal največji zdravniški sindikalist Konrad Kuštrin in povečal pritisk na zdravstvenega ministra, ki medtem išče rešitve za obupano primarno zdravstvo, pa tudi na državo. Od prvega junija naj bi zdravniki delali le še toliko, kot določa tako imenovana modra knjiga, je napovedal Fides, to pa je v povprečju veliko manj. Ministrstvo zagotavlja, da je v tem tednu aktivno pristopilo k iskanju rešitev.

Kot je poudaril, imajo vsi deležniki, ki so vključeni v reševanje problema, ključen cilj, da prebivalci Slovenije ne smejo in ne bodo ostali brez zdravstvene oskrbe.

Predlog za pripravo specializacij in uvoz 90 zdravnikov

"V zadnjem tednu smo aktivno začeli z iskanjem rešitev, najprej smo pristopili k najbolj akutnemu problemu, to je pomanjkanje družinskih zdravnikov, zato smo v prejšnjem tednu obiskali vse kritične zdravstvene domove in se sestali s predstavniki sindikata Praktimum in opredelili nujne ukrepe, ki jih je treba narediti takoj in nimajo finančnih posledic, v drugi fazi pa tiste, ki imajo finančne posledice," je povedal minister Aleš Šabeder.

Šabeder je tako povedal, da so na Zdravniško zbornico Slovenije že poslali predlog za pripravo specializacij. Poleg tega je podpisal odredbo o možnosti uvoza zdravnikov iz držav, ki niso članice EU, in sicer za letos skupaj 90 zdravnikov:"Za 35 zdravnikov so že bile potrebe iz javnih zdravstvenih zavodov, dodali smo še potrebe za primarne zdravnike," je pojasnil Šabeder.

Prebivalci ne smejo in ne bodo ostali brez zdravstvene oskrbe

