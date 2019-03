Šabeder pred izzivom: družinski zdravniki odhajajo

Novega zdravstvenega ministra Aleša Šabedera čaka težek izziv, saj mora urediti odhajanje in preobremenjenost družinskih zdravnikov. Glavna žarišča problema so Nazarje, Celje, Kranj in Maribor, saj družinski zdravniki grozijo z odpovedmi, nekje so že odšli ali pa prenehali sprejemati nove bolnike. Šabeder bo težave reševal skupaj z zdravniki, socialnimi partnerji in zbornico.