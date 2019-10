Šabeder pred preiskovalno komisijo: Naletel sem na alarmantno stanje otroške kardiologije

Šabeder je vodil UKC Ljubljana od 3. januarja 2018 do 28. marca 2019. Med današnjim pričanjem pred parlamentarno komisijo je zanikal kakršnokoli odgovornost za slabo stanje otroške kardiologije. Opozoril je, da je ob prihodu v UKC Ljubljana naletel na težave, ki so se kopičile že celo desetletje.

Enako se je dogajalo v odnosih med bolnišnico in NIOSB. Slednji je namreč po Šabedrovih besedah UKC Ljubljana postavil nerealne zahteve: "Pobrali bi nam najlepše prostore, najboljšo opremo in najsposobnejše kadre." Dejal je, da so bile na seznamu zahtev tudi vse medicinske sestre kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo.

Poudaril je, da se je zato uprl prenosu dejavnosti na NIOSB, "saj bi s tem ogrozil človeška življenja". Spomnil je, da so enako stališče zavzeli vsi strokovni deležniki v slovenskem zdravstvu in ne le stroka v UKC Ljubljana. Kritičen je bil tudi do načina, kako je NIOSB poleti 2018 v UKC Ljubljana pošiljal tuje kardiokirurge.

'Predstavniki NIOSB s kredo označevali, kaj bo naše in kaj njihovo'

Na vprašanje predsednice preiskovalne komisije Jelke Godec (SDS) je potrdil, da so predstavniki NIOSB med prihodi v UKC Ljubljana s kredo označevali, "kaj bo naše in kaj njihovo". Po njegovih besedah je takšno početje preseglo mejo še dopustnega, zato jih je kot generalni direktor, ki je odgovoren za zavod, "nagnal iz kliničnega centra".

Kot glavna razloga za neuspeh NIOSB je navedel slabo vodenje projekta in predvsem nezmožnost zagotoviti strokovni kader, ki so ga vehementno obljubili akterji. Pojasnil je, da so strokovne službe UKC vseskozi nudile pomoč pri ustanavljanju NIOSB, dokler se ni zapletlo zaradi prenosa prostorov, opreme in kadrov.