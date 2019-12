Šabeder prosil ZZZS za izračune glede ukinitve dopolnilnega zavarovanja

Do predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je v parlamentarni postopek vložila Levica, odbor DZ pa ga je bistveno preoblikoval z dopolnili koalicije, je namreč kritičen tudi upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Do predloga novele pa je kritično tudi ministrstvo za finance. Kot so v torek v pisnem sporočilu spomnili za STA, so že v okviru delovne skupine, ki se je opredeljevala do prvotnega predloga Levice, opozarjali, da "bi imela razgradnja delujočega robustnega sistema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nepredvidljive finančne učinke".

Prav tako so ves čas nasprotovali predlogu, da bi financiranje primanjkljaja pokril proračun. "Ta namreč občutno vpliva na vzdržnost javnih financ, saj omogoča neomejen transfer iz državnega proračuna v zdravstveno blagajno in ne postavlja nobene zgornje omejitve potreb v zdravstvu ter s tem izdatkov," so opomnili.

'Najti moramo rešitev, ki bo finančno vzdržna za zdravstveni sistem'

Minister za zdravje Aleš Šabeder je glede teh opozoril ponovil, da morajo "dobiti te izračune, vse pomisleke dati na mizo in seveda najti rešitev, ki bo finančno vzdržna za zdravstveni sistem".

Na predlog zakona, ki ga bo DZ obravnaval na seji prihodnji teden, je sicer vložena vrsta dopolnil. Med njimi je tudi dopolnilo LMŠ, SMC in SAB, s katerim določajo, da se obvezni pavšalni prispevek uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v preteklem letu po podatkih Statističnega urada RS. Znesek obveznega prispevka po predlogu določi minister za zdravje, najkasneje februarju.

Medtem je vprašljiva podpora koalicijske DeSUS predlogu zakona, saj se zavzemajo za umik te točke z dnevnega reda seje. Po njihovem mnenju bi morali počakati na Šabedrov zakonski predlog za celovito prenovo sistema, vključno z ureditvijo dolgotrajne oskrbe.