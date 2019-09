Šabeder: Usklajevanje glede ukinitve dopolnilnega zavarovanja prestavljeno

Usklajevanje koalicije in Levice glede predloga za prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno je s torka prestavljeno na četrtek. Kot je ob prihodu na vrh koalicije, ki na Brdu pri Kranju razpravlja o proračunu, povedal minister za zdravje Aleš Šabeder, izračunov od ministrstva za finance namreč še ni.

Šabeder je v izjavi novinarjem pred začetkom vrha vladne koalicije na Brdu pri Kranju ponovil, da mora biti odločitev v zvezi z ukinitvijo oziroma prenosom dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja strokovna in je tako ni mogoče sprejeti v enem mesecu. "Stroka mora povedati svoje in zagotoviti moramo finance," je poudaril.

Levica je namreč na mizo dala predlog za prenos dopolnilnega zavarovanja v obvezno. V stranki želijo, da do konca meseca predlog uskladijo s koalicijo in vložijo v parlamentarni postopek, s tem pa tudi pogojujejo podporo proračunu za prihodnji dve leti.

Potem ko je koalicija sporočila, da na izsiljevanje ne bo pristala, so se po usklajevanju minulo sredo strasti vsaj na videz nekoliko umirile. Ponovili so, da se strinjajo s prenosom dopolnilnega zavarovanja, a niso enotni glede časovnice sprejemanja. Ministrstvo za zdravje želi to vprašanje urediti v sklopu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bi ga dali na vlado junija.

Težava so tudi številke, ki v predlogu po zdajšnjih ocenah strižejo za okoli 60 ali 70 milijonov evrov, a ob neupoštevanju ohlajanja gospodarstva. Poleg slednjega bo treba po Šabedrovih navedbah upoštevati tudi demografijo, saj predlog Levice, ki bi prek 500 milijonov evrov namesto z dopolnilnim zavarovanjem zbrala z dvigom prispevnih stopenj in s prispevkom na kapitalske dohodke, obremenjuje samo aktivno prebivalstvo.

Na finančnem ministrstvu so pred nekaj dnevi pojasnili, da ministrstvu za zdravje pomagajo "pri pripravi izračunov, povezanih z možno spremembo ureditve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Izračuni se pripravljajo skrbno in na podlagi relevantnih kazalcev".

Teh očitno še ni in je usklajevanje delovne skupine za prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno, ki je bilo sprva predvideno za torek, prestavljeno na četrtek.