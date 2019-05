Kranjski zdravniki aneks označili za korak v pravo smer

Minister za zdravje Aleš Šabeder je v izjavi za medije pojasnil, da obstoječi timi z glavarino nad 1895 količniki ne bodo izpisovali obstoječih pacientov, bodo pa spodbujali k izbiri osebnega zdravnika v timih z nižjo glavarino. Opredeljevanje novih zavarovalnih oseb so najprej dolžni izvajati tisti timi, ki v letu 2019 ne dosegajo povprečja 1895 količnikov, oz. timi, ki ne dosegajo 1383 opredeljenih zavarovanih oseb, ter timi z najmanjšim številom količnikov ali zavarovanih oseb v območni enoti. Obstoječi timi, ki so v območnih enotah, kjer vsi timi presegajo dogovorjen normativ za leto 2019, ne dosegajo pa državnega povprečja (2436 glavarinih količnikov ali 1778 zavarovanih oseb) bodo začasno opredeljevali nove zavarovane osebe kot izbrani zdravniki do državnega povprečja. Pred izbiro mora biti seveda zavarovana oseba seznanjena z začasnostjo izbire in posledičnim prehodom na nov team, ko bo ta vstopil v javno mrežo.

Naslednji korak je po njegovih besedah aneks 2, v zvezi s katerim se bo delovna skupina srečala prihodnji teden. Pripravili bodo časovnico in vsebino, o kateri pa je zdaj še preuranjeno govoriti. "Zagotovo bo pa aneks dve sledil temu in bo imel finančne posledice," je zatrdil minister.

Na vprašanje, ali je o tem že govoril s kranjskimi zdravniki, je minister odgovoril, da ne, verjame pa, da so s sprejetjem aneksa ena pokazali voljo in pripravljenost k odpravljanju težav. "Verjamem, da bo posledica umik odpovedi,"meni.

"Zaveza vseh partnerjev pri aneksu ena je bila, da nobena zavarovana oseba ne sme ostati brez izbranega osebnega zdravnika. Predlagana sprememba določa samo zgornjo mejo glavarinskih količnikov, ne posega pa v obstoječe obračunske modele in način plačevanja zdravstvenih storitev, zato sprejetje aneksa ena nima finančnih posledic. Je pa to prvi korak k reševanju problematike na področju družinskih zdravnikov in prvi korak na dolgi in težki poti nujno potrebnih sprememb v slovenskem zdravstvenem sistemu,"je še dejal.

Kranjski zdravniki aneks ena označili za korak v pravo smer

Kranjski zdravniki, ki so aprila zaradi preobremenjenosti podali odpovedi pogodb o zaposlitvi, so današnji sprejem aneksa številka ena k splošnemu dogovoru, s katerim je na novo določena zgornja meja bolnikov na zdravnika, ocenili za korak v pravo smer.

Kot je po današnji potrditvi aneksa številka ena na vladi povedala vodja ambulant družinske in splošne medicine v Zdravstvenem domu Kranj Tatjana Kitić Jaklič, gre za korak v pravo smer. Ali bo na podlagi tega 24 kranjskih zdravnikov, ki so podali odpovedi pogodb o zaposlitvi, odpovedi umaknilo, pa še ni znano. Zdravniki se bodo namreč o tem predvidoma odločali danes zvečer in odločitev sporočili v petek.

Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik in direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura pričakujeta, da bodo zdravniki po sprejemu aneksa ena svoje odpovedi umaknili, preklicali oziroma zamrznili in da bo delo v zdravstvenem domu, kjer trenutno zaradi koriščenja dopustov v odpovednem roku velja posebna organizacija dela, junija lahko ponovno normalno steklo.

V nasprotnem primeru bi se kranjskemu primarnemu zdravstvu s 1. junijem obetal kolaps, saj je odpovedi podalo kar 24 od 34 zdravnikov družinske medicine, ki imajo svoje ambulante na območju Kranja, Šenčurja, Cerkelj, Naklega, Preddvora in Jezerskega.

Gantar Žura je povedala, da ima od zdravnikov zagotovila, da bodo odpovedi po sprejemu aneksa ena umaknili, vendar pod pogojem, da se nadaljuje tudi priprava ostalih ukrepov, na čelu z aneksom dve in zagotovitvijo finančne podpore predvidenim ukrepom.

Kranjske zdravnike je sicer najbolj razjezil prav splošni dogovor, po katerem bi morali v Kranju, kjer so zdravniki že sicer preobremenjeni, sprejeti več bolnikov kot drugod, in sicer za 2700 glavarinskih količnikov. Zahtevajo, da v veljavi ostane normativ 1895 glavarinskih količnikov, na daljši rok pa naj se ta zniža na 1500, kakršna je tudi strokovno določena norma.

Zahtevajo tudi temeljito administrativno razbremenitev specialistov družinske medicine in da se zagotovijo razmere, v katerih bo družinska medicina postala bolj privlačna za mlade kadre. "Treba je postaviti jasno zgornjo mejo dnevnih in tedenskih obremenitev zdravnika družinske medicine po zgledu urejanja omenjene problematike pri učiteljih. Izhajati je treba iz zakona o varnosti in zdravju pri delu ter zakona o pacientovih pravicah," so poudarili.

'Pričakujemo, da bo zagotovljeno 100-odstotno financiranje timov'

Iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so sporočili, da pozdravljajo vse rešitve, ki lahko prispevajo k umirjanju razmer na primarni ravni, pričakujejo pa, da bo ob navedeni obremenitvi v Aneksu št. 2 zagotovljeno tudi 100-odstotno financiranje timov.

"Hkrati opozarjamo, da vsakoletno 5-odstotno zniževanje obremenitev po naši oceni ni uresničljivo, saj bi za to do leta 2024 potrebovali več kot 500 novih zdravnikov družinske medicine. Ob trenutnem pomanjkanju zdravnikov in ob sedanjem zanimanju mladih zdravnikov za specializacijo družinske medicine, tega cilja ne bo mogoče doseči. Za doseganje tega cilja so potrebni ukrepi na nivoju zdravstvene politike, sicer izvajalci ne morejo prevzemati odgovornosti, da noben pacient ne bo ostal brez izbranega osebnega zdravnika," so zapisali.

Spomnimo

Šabeder je že med pripravo aneksa večkrat poudaril, določitev novega normativa ne pomeni, da bi zdravniki odklanjali že opredeljene bolnike. Del populacije, ki se seli ali prehaja od pediatrov k družinskim zdravnikom, pa bo začasno opredeljen pri zdravnikih z najmanjšo obremenitvijo, dokler v sistem ne bodo prišli novi timi, je napovedal. Kot računa, bo z določitvijo novega normativa vsaj nekoliko pomiril preobremenjene družinske zdravnike.

Splošni dogovor za letošnje leto je mejo obremenitve namreč postavil pri povprečju posamezne izpostave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kar je na bolj obremenjenih območjih še dvignilo prag obremenitve.

To je bila kaplja čez rob za družinske zdravnike, ki so med drugim zahtevali, da se za letošnje leto kot zgornja meja za odklanjanje bolnikov določi 1895 glavarinskih količnikov, kot jo tudi določa podpisani sporazum o začasni prekinitvi stavke med vlado in zdravniškim sindikatom Fides.

Zaradi preobremenjenosti so družinski zdravniki ponekod že napovedali oz. podali odpovedi. Konec meseca se odpovedni rok izteče 24 kranjskim zdravnikom, do takrat pa ministrstvu dajejo čas tudi celjski, ki so na podlagi ministrove obljube o sprejemu aneksa zamrznili svoje napovedane odpovedi. Te so z junijem napovedali tudi mariborski in ptujski zdravniki.