Šabeder zavihal rokave, a že razjezil sindikate

Minister za zdravje Aleš Šabeder, ki je v četrtek prevzel posle in sodeloval na svoji prvi seji vlade, je za danes napovedal pogovore z zdravniki iz primarnega zdravstva. Sklic sestankov predstavnikov ministrstva, vodstva zavoda in zdravnikov so napovedali tako v Kranju kot Nazarjah, kot kaže, pa ostaja negotova udeležba zdravnikov na sestankih.

Predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin in predsednik sindikata družinskih zdravnikov Praktikum Igor Muževič sta zatrdila, da so jih o sestankih obvestili zdravniki omenjenih zdravstvenih domov, saj so na sestankih želeli imeti sindikalne zastopnike. V obeh sindikatih so bili pripravljeni priti na sestanke, a so z ministrstva sporočili, da jih tam ne želijo, sta navedla sindikalista.

Ker je Fides podpisnik aneksa in kolektivne pogodbe, v kateri so dogovorjene povprečne obremenitve zdravnikov, so zdravnike "opozorili, da minister nima kaj obljubljati in zdravniki kaj podpisati, saj morajo steči uradna pogajanja", je dejal Kuštrin in cinično dodal, da je "zadovoljen, da je minister pokazal občutek za socialni dialog, da je takoj pokazal svoj pravi obraz, da si ne bomo delali kakšnih utvar glede novega ministra".

Muževič pa zavrnitev dialoga s sindikati označuje kot neverjeten scenarij. "Pravzaprav smo kar malo šokirani in se ne znam niti opredeliti, kako je mogoče, da se je kaj takega zgodilo," je dejal. Sam sicer razume, da sestanka z zdravniki, ki tudi ne morejo verjeti, da se je to zgodilo, ne bo. Take prve poteze od novega ministra, tako Muževič, ni pričakoval nihče.

Na ministrstvu za zdravje sinoči za pojasnila niso bili dosegljivi.