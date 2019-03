Šabedru matični odbor prižgal zeleno luč

Matični odbor Državnega zbora je potrdil kandidata za ministra za zdravje, Aleša Šabedra.

V svoji predstavitvi članom odbora je dosedanji generalni direktor UKC Ljubljana izpostavil svoje načrte glede motiviranja in nagrajevanja zdravstvenih delavcev po delu. A poslanci so bili ob tem kritični, da je denar motivator na kratek, ne pa tudi na dolgi rok. "Nagrajevanje posameznikov ali skupin, ki po svojih rezultatih odstopajo od dela povprečja, je zagotovo smiselno," je ob tem dejal ministrski kandidat.

Šabeder je še ocenil, da problem nagrajevanja ni v dodatnem denarju, ampak bolj v uravnilovki, zaradi katere so zaposleni glede na umeščena mesta plačani enako ne glede na rezultate, in da motivacija pade tudi zaradi tega. Motivacijsko delovno okolje je po njegovih besedah mogoče ustvariti tudi z zagotavljanjem sodobne medicinske opreme za strokovno delo in možnostmi za kakovostno izobraževanje.

Prvi korak bo reševanje problema družinskih zdravnikov v Nazarjah in Kranju

Kar nekaj besed so poslanci v razpravi namenili zdravnikom iz javnih zdravstvenih zavodov, ki popoldan delajo v zasebnih ambulantah."Ljudi ne moremo zadržati v popoldanskem času, saj nimamo načina, da bi jih plačali," je ob tem pojasnil Šabeder.

Šabeder je napovedal, da bo v primeru izvolitve njegov prvi korak reševanje problematike družinskih zdravnikov na tistih lokacijah, kjer so trenutno težave, torej v Nazarjah in Kranju. Nato pa se namerava seznaniti z odprtimi prioritetam in ekipo. "To je prioriteta tega tedna," je dejal.

Pripravljen je sodelovati z vsemi strankami in prisluhniti njihovim predlogom. Vseh bodočih sodelavcev na ministrstvu še ne pozna, trenutno pa se pogovarja s kandidati za državne sekretarje. "Ne bodo politično imenovani, iskali bomo strokovne kandidate. Stroka mora prevzeti reševanje zdravstva. Imam proste roke za kadrovanje, da najdem najboljše ljudi," je poudaril, a dodal, da je težko najti take, ki so pripravljeni vstopiti v to zgodbo.