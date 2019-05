Sadjarji s strahom pričakujejo jutro: pozeba bi lahko ponovno uničila pridelek

Po nedeljskem prehodu izrazite hladne fronte nam začetek tedna prinaša prehodno razjasnitev, s tem pa se bo povečala tudi možnost za pojav slane.Na srečo bodo morebitne negativne temperature po nižinah vztrajale le kratek čas, tako da kakšne obsežnejše pozebe ni za pričakovati. A možnost pozebe ostaja predvsem v alpskih dolinah, pa tudi na Koroškem, Notranjskem, Kočevskem in Celjskem.

Sadjarji tako te dni ne morejo mirno spati. Spomin na predlansko pozebo, ko jih je veliko ostalo skoraj brez pridelka, je še preveč živ. Sadovnjake so sicer skušali zavarovati, toda najbolj učinkoviti ukrepi, kot so uporaba parafinskih sveč ali oroševalnih sistemov, so zelo dragi. Večina jih zato lahko le upa, da škoda torkat ne bo tako obsežna.