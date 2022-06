Inšpektorji na lovu za prodajalci sadja, ki zavajajo potrošnike

Inšpektorica uprave za varno hrano je za 24UR povedala, da so ob nadzoru zapečatili jagode, češnje in marelice ter kar 80 kilogramov domnevno sicilijanskih pomaranč in limon. "V tem konkretnem primeru je šlo za prodajo iz kombija na parkirišču trgovskega centra," pove. Zasegli so jih zato, ker prodajalec, ni znal dokazati, od kod so. "Obenem se je izkazalo, da so bili ti sadeži onesnaženi še z neko tujo snovjo, tako da se je nemudoma prepovedal promet z 80 kilogrami teh izdelkov," dodaja inšpektorica.

Prodajalci so zavajali tudi pri drugih vrstah sadja. "V enem primeru jagod je prodajalec predložil neko dobavnico slovenskega kmeta," pravijo na upravi za varno hrano, kjer so pri natančnem pregledu dokumentacije ugotovili, da jagode niso slovenske.

Večinoma gre za obcestne prodajalce, na tržnicah je zavajanja malo, še ugotavljajo inšpektorji. V nadzoru sodelujejo tudi s tržnimi inšpektorji in FURS-om. Ti prav tako ugotavljajo kršitve predvsem pri obcestnih prodajalcih, ki sadje in zelenjavo zgolj preprodajajo, s čimer ni nič narobe, a bi morali imeti registrirano dejavnost, izdajati in potrjevati račune. "V naših ugotovitvah pa ugotavljamo ravno tovrstne kršitve. Največ kršitev je iz naslova zaposlovanja na črno. Ugotavljamo tudi, da ne izdajajo računov, če jih že izdajajo, jih ne potrjujejo preko davčne blagajne," pravijo na Fursu. Najprej opozarjajo, sledijo globe, če ne zaleže pa sledi prepoved prodajanja. "V letošnjem letu smo prepoved opravljanja dejavnosti izrekli v dveh primerih, lani pa v treh primerih," še dodajo.

In kje najpogosteje kupujejo potrošniki? Nekaj jih kupuje na tržnici, kjer poznajo prodajalce, nekateri na kmetijah. "Bolj je lepo, manj je domače," še pravijo potrošniki.