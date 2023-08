Sadra na koroških poljih: odpadek je svinčena ruda, podana tudi kazenska ovadba

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije, Policijske uprave Celje, so končali preiskavo sumov storitve več kaznivih dejanj s področja okoljske kriminalitete – kazensko pravno kvalificiranih kot obremenjevanje in uničevanje okolja po prvi in drugi točki prvega odst. 332. čl. KZ-1, javnosti poznanega kot primer sadra na koroških poljih.

Koroški kmetje so v začetku lanskega leta, v prepričanju, da gre za apno, ki ga uporabljajo za nevtralizacijo v tleh nastajajočih kislin oz. PH nevtralizacijo, po najmanj 22 kmetijskih zemljiščih raztrosili približno 500 ton industrijske sadre, ki jim jo je po ceni 2,5 evra za tono ponujal lokalni podjetnik, ki pa je kmetom zamolčal pomembna dejstva o izvoru sadre in njeni onesnaženosti s težkimi kovinami.

Cena apnenčeve moke oziroma njej podobnih izdelkov, namenjenih PH nevtralizaciji, je sicer v tistem času na trgu v Sloveniji znašala 12,5 evra več, za tono je bilo torej treba odšteti 15 evrov.

Odpadek opredelili za svinčeno rudo

V predkazenskem postopku so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije ugotovili, da je predmetna sadra nastala kot stranski produkt zastarele ter uradno opuščene oblike proizvodnje steklenih izdelkov in da predstavlja okolju nevaren odpadek zaradi visoke vsebnosti zdravju škodljivih in nevarnih težkih kovin (svinca in kroma).