Saga na trasi kanala C0: lastniki trdijo, da jim varnostniki ne dovolijo na zemljišča

Saga na trasi kanala C0 se nadaljuje. Tokrat so lastnikom zemljišč, kot trdijo, s silo pot prekrižali varnostniki. "Ko sem šel na svojo parcelo, so me ustavili varnostniki, pregnali iz tega tako imenovanega njihovega varovanega območja in me zunaj območja spravili na tla," pripoveduje domačin, ki trdi, da je padel, nato pa da so na njem ležali več minut.

Ponovno je morala posredovati policija – tokrat so jih poklicali domačini. "Več lastnikov so danes v bistvu zmetali po tleh in lahko bi ukrepali takoj," so domačini očitali policiji. "Kolikor je meni znano, je bila prijava dana zoper neznane osebe v črnih oblačilih. Mi bomo te stvari preverili," jim je odgovoril Janez Geč iz Policijske postaje Ljubljana Bežigrad.

"Danes zjutraj ob sedmih so tudi mene zbili na tla, in kar je najhujše, opozarjam vse prebivalce Slovenije, grozili so s smrtjo, z likvidacijo," pripoveduje še en domačin.

Tudi odrgnina, ki jo je pokazal eden izmed treh upornikov, naj bi bila posledica posredovanja varnostnikov. Ti na drugi strani uporabo sile kategorično zanikajo. "Kar smo mi uporabili, smo uporabili s svojimi telesi brez udarcev in česar koli. Preprečili smo vdor na varovano območje. To je tudi vse," pripovedujejo.