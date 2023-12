Saga o selitvi se nadaljuje: 'Dokler se bo dalo, ne grem nikamor'

Krajane Letuša in Rečice ob Paki je najprej avgusta razdelila voda, zdaj pa še novice o selitvi. Manjšina krajanov, ki premiku nasprotuje, je namreč na predsednika vlade naslovila pismo, saj menijo, da je odločitev o izselitvi politična in nestrokovna, večina pa selitev na varnejše območje podpira. Kot pravijo zagovorniki selitve, okoliš reke Savinje ni več primeren za bivanje. "Dovolj imamo vse pogostejših in dragih sanacij naših hiš," so odločni. Jasni so, da jim nekaj posameznikov ne bo preprečilo selitve, saj si ne želijo več živeti v strahu pred vnovičnimi poplavami. Tudi po ocenah stroke je selitev edina ustrezna rešitev. Nasprotniki pa vztrajajo, proti selitvi se bomo borili tudi po pravni poti.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:58 audio-control-play-line Iz 24UR: Razkol med krajani Letuša in Rečice 03:28 audio-control-play-line Iz SVETA: Razkol med domačini icon-chevron-left icon-chevron-right