Slovenijo dosegel saharski prah: kako nevarno je trenutno onesnaženje?

V Črni na Koroškem so dopoldne med 9. in 10. uro izmerili 54 mikrogramov delcev PM 10 na kubični meter, v Kranju pa 51. V Kopru jih je bilo medtem denimo 13 mikrogramov na kubični meter, v Trbovljah pa 15.
V prestolnici so na merilnem mestu Bežigrad med 10. in 11. uro izmerili 32 mikrogramov delcev PM 10 na kubični meter, na merilnem mestu Celovška 44, na merilnem mestu Vič pa 22.
Delci puščavskega prahu oziroma saharskega peska po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) škodljivo vplivajo na zdravje na enak način kot delci zaradi prometa ali kurjenja. Kot so navedli v današnji objavi na svojih spletnih straneh, naj prebivalci v času povišanih vrednost delcev upoštevajo priporočila in prilagodijo svoje ravnanje.
Ranljive skupine naj o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če se pojavijo simptomi, razmišljajo, ko vrednost delcev doseže med 40 in 50 mikrogramov na kubični meter. Za ostale to velja pri vrednostih med 50 in 100 mikrogramov na kubični meter.
Ob tem priporočajo spremljanje urnih ravni delcev, ki so dostopne tudi na spletni strani Agencije za okolje, v razdelku "Zrak".
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