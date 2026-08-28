Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenijo dosegel saharski prah: kako nevarno je trenutno onesnaženje?

Ljubljana, 28. 08. 2026 11.50 pred 37 minutami 1 min branja 7

Avtor:
K.H. STA
Saharski pesek na avtomobilu

Saharski pesek sestavljajo drobni delci PM 10 in PM 2,5, ki vsebujejo različne minerale. Občasno doseže tudi naše kraje, kar se dogaja tudi zdaj. Po opozorilih pristojnih so vrednosti delcev PM 10 v zunanjem zraku zaradi puščavskega prahu povišane. Najvišje vrednosti so dopoldne zabeležili v Črni na Koroškem in Kranju. NIJZ prebivalcem, posebej ranljivim skupinam, priporoča sprotno spremljanje podatkov in upoštevanje priporočil.

V Črni na Koroškem so dopoldne med 9. in 10. uro izmerili 54 mikrogramov delcev PM 10 na kubični meter, v Kranju pa 51. V Kopru jih je bilo medtem denimo 13 mikrogramov na kubični meter, v Trbovljah pa 15.

V prestolnici so na merilnem mestu Bežigrad med 10. in 11. uro izmerili 32 mikrogramov delcev PM 10 na kubični meter, na merilnem mestu Celovška 44, na merilnem mestu Vič pa 22.

Delci puščavskega prahu oziroma saharskega peska po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) škodljivo vplivajo na zdravje na enak način kot delci zaradi prometa ali kurjenja. Kot so navedli v današnji objavi na svojih spletnih straneh, naj prebivalci v času povišanih vrednost delcev upoštevajo priporočila in prilagodijo svoje ravnanje.

Priporočila za ravnanje glede na kakovost zraka zaradi onesnaženosti z delci PM10
Priporočila za ravnanje glede na kakovost zraka zaradi onesnaženosti z delci PM10
FOTO: Profimedia

Ranljive skupine naj o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če se pojavijo simptomi, razmišljajo, ko vrednost delcev doseže med 40 in 50 mikrogramov na kubični meter. Za ostale to velja pri vrednostih med 50 in 100 mikrogramov na kubični meter.

Ob tem priporočajo spremljanje urnih ravni delcev, ki so dostopne tudi na spletni strani Agencije za okolje, v razdelku "Zrak".

puščavski pesek saharski prah zrak onesnaženje

Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok

24ur.com Puščavski prah nad Slovenijo, zvišana raven delcev PM10
24ur.com Puščavski prah v ozračju pri nas še do ponedeljka
24ur.com Ne prezrite opozoril: delci PM povzročajo vnetja, so rakotvorni ...
24ur.com Padel temperaturni rekord, vročino presekala neurja s točo
24ur.com Slovenijo prehaja puščavski prah, jutri bo ozračje precej motno
Caszazemljo 'Nevarno' dihanje: kje v prestolnici je zrak najbolj onesnažen z NO2?
24ur.com Nova analiza mulja: nevarne snovi odkrili na Prevaljah in v Mežici
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gordana123
28. 08. 2026 13.11
Ali je kdo kadarkoli v preteklosti že dal le ta prah, tako imenovan "puščavski pesek" na kemično analizo? V bistbu raje ne vem(o) kaj je ta prah v resnici.
Odgovori
0 0
mali.mato
28. 08. 2026 13.10
Panika brez potrebe.
Odgovori
0 0
Slash
28. 08. 2026 13.09
Groza! Vsi bomo dobili raka na pljučih!
Odgovori
+1
1 0
Actual Asparagus
28. 08. 2026 12.51
No ja.... v delih sibirije je PM2.5 ta trenutek tudi do 1398 mikrogramov/m3.
Odgovori
0 0
Oblastljudstvu
28. 08. 2026 12.34
Prvih 14 dni bo ključnih
Odgovori
+1
2 1
Qwerty
28. 08. 2026 12.25
Kako pa prezivijo dejansko tisti ko živijo v sahari in podobnih krajih? Dubai je poleg puscave, na to noben ne pomisli ko gre na izlet tja?
Odgovori
+6
7 1
tom74
28. 08. 2026 12.20
Vse je manj nevarno kot, podajanje novic kako je vse nevarno.
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
Portal
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Sivi lasje niso edina sprememba: 7 načinov, kako se lasje starajo
Sivi lasje niso edina sprememba: 7 načinov, kako se lasje starajo
vizita
Portal
Učiteljico športne vzgoje je prizadela kruta bolezen
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
cekin
Portal
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
moskisvet
Portal
Kralj, ki je živel za šport, jadranje in naravo
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
dominvrt
Portal
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
okusno
Portal
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
voyo
Portal
Diana
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907