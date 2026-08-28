Slovenijo dosegel saharski prah: kako nevarno je trenutno onesnaženje?

V Črni na Koroškem so dopoldne med 9. in 10. uro izmerili 54 mikrogramov delcev PM 10 na kubični meter, v Kranju pa 51. V Kopru jih je bilo medtem denimo 13 mikrogramov na kubični meter, v Trbovljah pa 15.

V prestolnici so na merilnem mestu Bežigrad med 10. in 11. uro izmerili 32 mikrogramov delcev PM 10 na kubični meter, na merilnem mestu Celovška 44, na merilnem mestu Vič pa 22.

Delci puščavskega prahu oziroma saharskega peska po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) škodljivo vplivajo na zdravje na enak način kot delci zaradi prometa ali kurjenja. Kot so navedli v današnji objavi na svojih spletnih straneh, naj prebivalci v času povišanih vrednost delcev upoštevajo priporočila in prilagodijo svoje ravnanje.