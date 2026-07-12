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Slovenija

Bo Kallasova branila svojo odločitev glede Fajonove?

Bruselj, 12. 07. 2026 19.56 pred 1 uro 1 min branja 34

Avtor:
Žana Vertačnik
visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in Tanja Fajon

Prva uradna priložnost za slovensko diplomacijo, da izrazi svoje stališče glede kandidature Tanje Fajon za prestižni položaj pri Evropski uniji. Po tem, ko je bilo prejšnji teden odločanje o njenem imenovanju na mesto posebne predstavnice EU za Sahel - neuradno po zakulisni intervenciji Slovenije - umaknjeno z dnevnega reda v Bruslju, se bo zunanji minister Tone Kajzer še nocoj srečal z visoko zunanjepolitično predstavnico unije Kajo Kallas.

Pri sporočilih, ki jih je Kajzer odnesel v Bruselj, gre predvsem zunanjepolitične prioritete nove vlade. To bo namreč po menjavi oblasti v Sloveniji prvo ministrovo dvostransko srečanje s Kajo Kallas.

Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer
Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer
FOTO: Damjan Žibert

Gotovo pa ne bosta zaobšla zapleta okoli imenovanja bivše ministrice Tanje Fajon, ki jo je - v sicer internem postopku diplomatske službe EU - izbrala ravno Kallasova. Fajonova je neuradno prestala dolg postopek, neformalno pridobila podporo tudi denimo Pariza in Berlina. Zato naši viri v Bruslju pričakujejo, da bo Kallasova na podlagi podpore ostalih držav članic branila svojo odločitev. Ki tudi sicer ni v domeni nacionalnih politik oziroma vlad. 

So pa podobno sago v Bruslju že spremljali. Pred tremi leti, ko je Giorgia Meloni neuspešno oporekala imenovanju nekdanjega italijanskega zunanjega ministra na mesto posebnega predstavnika za zalivsko regijo. Na ministrstvu pa nocojšnjega srečanja predhodno niso komentirali.

sahel tanja fajon tone kajzer kaja kallas

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KOMENTARJI34

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zrela hruška
12. 07. 2026 21.25
Janez čisti ?! 😁😅
Odgovori
0 0
Antena
12. 07. 2026 21.22
Kallasova naj Tanjo pelje domov.
Odgovori
+0
1 1
Bonaventura
12. 07. 2026 21.21
če se je Fajonka v Ljubljani klanjala spomeniku vojnega zločinca....se bo isto dogajalo tudi v Afriki....ni primerna
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+0
1 1
Bonaventura
12. 07. 2026 21.19
za tako funkcijo rabiš podporo vlade....ne pa da se je sama predlagala....isto kot Bratuškova....
Odgovori
+2
3 1
kinimod
12. 07. 2026 21.11
Korupcija !
Odgovori
+2
3 1
NIKI 2
12. 07. 2026 21.07
Ja saj pa Janeza ni nihče nič vprašal kaj se zdaj tu zraven meša. To je pač izbira Kalasove pri sestavi svojih pomočnikov in pri tem ima popolno pravico do svoje izbire.Tako kod ima Janez popolno pravico do samostojne izbire na svojem področju. In v čem je tukaj problem ?
Odgovori
-1
6 7
StudyBitcoin
12. 07. 2026 21.04
bruseljski kokošnjak 🐔🐔
Odgovori
+9
9 0
Iqos
12. 07. 2026 20.56
Kdo je sposoben in kdo ni sploh ni treba razglabljat. Miljone svetlobnih let med Grimsom in Fajonovo. Neka čist druga dimenzija.
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+2
7 5
NDM
12. 07. 2026 20.54
moj bog ja gluh za dol je k opicam in orangutanom .. samo plača pa je in za to se grebe
Odgovori
+2
10 8
BrezPitt
12. 07. 2026 20.57
Moj bog in slovenština!
Odgovori
+5
7 2
Pars
12. 07. 2026 20.52
sds zdraharjev nihče ne kliče
Odgovori
-3
10 13
NeNebinarni
12. 07. 2026 20.47
Utrujen sem od te ženske. Res.
Odgovori
+8
17 9
luckyss.1
12. 07. 2026 20.34
Ta Fajonka se samo pase in vedno dela škodo Sloveniji.
Odgovori
+9
21 12
BrezPitt
12. 07. 2026 20.51
Raje komentiraj kaj o Domobrankotu.
Odgovori
-2
8 10
Victoria13
12. 07. 2026 20.33
A zato si je Fajonova tako zelo prizadeval, da smo pošiljali težke milijone donacije v ta predel Afrike....
Odgovori
+14
23 9
boslo
12. 07. 2026 20.46
Tako je
Odgovori
+11
13 2
vlahov
12. 07. 2026 20.27
Fajonova je obljubila dodatno šolanje, o osminki in polovinki , da bo kos 3. programu rtv. Za tajništvo pa predlaga celoten 8.3.
Odgovori
-2
6 8
nelevnedesen
12. 07. 2026 20.22
Naj jo še vpraša po zdravju, glede ukrajine mislim.
Odgovori
+15
17 2
JApajaDAja
12. 07. 2026 20.21
če fajon na fb brani stojmenof potem vemo kje smo.....
Odgovori
+13
18 5
vlahov
12. 07. 2026 20.17
Socialistka ziher ne gre v bruselj zaradi 20.000 eur . Ona zahteva nazaj službo na 3. programu rtv in zahteva , da se štempla ter je v menzi na rtv.
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+12
20 8
Castrum
12. 07. 2026 20.16
Tako imenovanje brez posveta z aktualno vlado, je veliko ponižanje za Slovenijo.
Odgovori
+11
25 14
Nidani
12. 07. 2026 20.18
To samo pove, kako visoko kotira skrsjnež Janez!😅
Odgovori
-6
15 21
poper00
12. 07. 2026 20.51
Brez posvetovanja z aktualno vlado zato,ker jo poznajo.Daj napiši nekaj kako je Grims dober in Fajonova slaba ,čeprav se v Bruslju SDS smatra za klovne.
Odgovori
-2
4 6
Vakalunga
12. 07. 2026 20.16
Eno tako SAMOKLICANO Alenko Aneks smo že imeli..pa ni potegnalo..
Odgovori
+15
23 8
Pikopiko
12. 07. 2026 20.13
Torej se je Fajonova sama kandidirala tako kot pred leti Bratuškova.
Odgovori
+13
25 12
Nidani
12. 07. 2026 20.16
Opala, huda...pa ja nisi to sam pogruntal?!🤣😂🤣😂
Odgovori
+0
9 9
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