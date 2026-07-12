Bo Kallasova branila svojo odločitev glede Fajonove?

Pri sporočilih, ki jih je Kajzer odnesel v Bruselj, gre predvsem zunanjepolitične prioritete nove vlade. To bo namreč po menjavi oblasti v Sloveniji prvo ministrovo dvostransko srečanje s Kajo Kallas.

Gotovo pa ne bosta zaobšla zapleta okoli imenovanja bivše ministrice Tanje Fajon, ki jo je - v sicer internem postopku diplomatske službe EU - izbrala ravno Kallasova. Fajonova je neuradno prestala dolg postopek, neformalno pridobila podporo tudi denimo Pariza in Berlina. Zato naši viri v Bruslju pričakujejo, da bo Kallasova na podlagi podpore ostalih držav članic branila svojo odločitev. Ki tudi sicer ni v domeni nacionalnih politik oziroma vlad.

So pa podobno sago v Bruslju že spremljali. Pred tremi leti, ko je Giorgia Meloni neuspešno oporekala imenovanju nekdanjega italijanskega zunanjega ministra na mesto posebnega predstavnika za zalivsko regijo. Na ministrstvu pa nocojšnjega srečanja predhodno niso komentirali.