Jadranje okoli sveta: neokrnjena narava, napadi piratov in zaloga 120 jajc

"Prezibala" sta se čez več kot 30.000 navtičnih milj, obiskala pa sta več kot 30 držav. Pot sta začela v Jadranskem morju, nato pa se čez Gibraltar podala čez atlantik. Približno pol leta sta plula po Karibih, nato pa čez Panamski prekop pot nadaljevala proti Galapagosu in Francoski Polineziji. Sledili so Tonga, Fiji, Salamonovi otoki, Papua Nova Gvineja in Indonezija. Čez Malezijo sta preplula obalo Tajske in se prek Maldivov odpravila v Rdeče morje, obiskala Egipt, prečkala Sueški prekop in se prek Grčije in Cipra počasi vrnila v domovino.

Na pot sta se podala 4. septembra leta 2021, vrnila pa sta se 29. junija letos, kar pomeni, da sta bila na poti 1030 dni. Zanimalo nas je, če se jima po skoraj treh letih jadranja zdaj, ko sta spet na trdnih tleh, kaj "majejo" tla, a sta zagotovila, da ne. Da sta že tako navajena in da če tla se ti majejo, to pomeni, da imaš dejansko neko blažjo obliko morske bolezni.

To, kako dolgo sta v določenem kraju ostala, sta sproti prilagajala. "Prilagoditi sva se morala na primer popravilu jadrnice, ponekod sva bila omejena z vizami, paziti pa sva morala tudi na letne čase. Čez atlantik se pluje med sredino novembra pa tam do nekje maja, junija. Junij je lahko že prepozen, ker je sezona hurikanov. Tudi v Pacifiku moraš paziti, na tajfune. Če te dobi slabo vreme, ti skoraj ni pomoči, ker lahko piha tudi s 300 kilometri na uro," je pojasnil Kočjaž.

Sta pa si delala tudi precejšnje zaloge hrane. Ko sta bila v državah, kjer je bila hrana cenejša, sta jo kupila toliko več. "Ko sva štartala iz Paname, sva imela na primer več kot 20 kilogramov testenin, nekaj podobnega tudi riža. Veliko sva mela tudi konzerv, kot so pelati in podobno. "Sproti pa sva kupovala sadje in zelenjavo, pa tudi mleko in jajca. Včasih tudi po kakšen mesec nisva rabila trgovine. Marsikje trgovin tudi ni bilo, tako da sva dejansko morala imeti zaloge," je povedal.

Sicer pa sta tudi natančno odmerila, koliko bosta pojedla. "Nisva kuhala tako kot kuhaš doma, da malo več skuhaš, pa še ostane. Skuhala sva dejansko toliko, kot sva potrebovala. Da nisva hrane metala stran pa tudi zato, ker je treba paziti na kuhinjski plin, tudi tega ne dobiš na vsakem vogalu. Plin je kar težava, ker so po svetu tudi različni ventili in priključki," je povedal.

Sicer pa jima ni manjkalo niti morske hrane. "Lovila sva na primer delfinko, tuno in kakšne druge ribe. So pa bile to večinoma večje ribe, tako da sva imela lahko eno ribo tudi za štirikrat," nam je zaupal in pojasnil, da sta imela na jadrnici tudi zmrzovalnik, tako da sta naredila fileje in jih zmrznila.

Na Panami sta si naredila tudi precejšnjo zalogo jajc, na jadrnico sta jih spravila kar 120. "Potem sva jih sicer vsake par dni premazala z vazelinom, da so ostala sveža, vsakič pa sva jih tudi obrnila na glavo Na ta način se rumenjak ne prijema na jajčno lupino in kar dolgo zdrži. Mislim, da so se nama na koncu pokvarila le tri jajca," pravi.

Posebna zgodba pa je, kot pravi, tudi gorivo. Kot razlaga Kočjaž, smo pri nas precej razvajeni z bencinskimi črpalkami. "Te so v marinah, ti se kadarkoli pripelješ s plovilom, privežeš, natankaš in odideš. Tega po svetu dejansko skoraj ni in moraš vse ročno s kanticami znositi. Midva sva na primer najemala skuterje, naložila gor pet 20-litrskihkanistrov za gorivo in sem tako 100 litrov goriva s skuterjem pripeljal na primer," primerja.

Preden sta se odpravila na pot, sta celotno potovanje seveda tudi skrbno načrtovala. Kot poudarja Kočjaž, je najlažji del potovanja samo jadranje, težje pa je pridobiti dobre informacije. "Midva sva prebrala toliko priročnikov, govorila z drugimi jadralci. Tudi oni so iskali informacije pa smo jih delili. Ko ti prideš v neko državo, dejansko nič ne veš o njej. Ne veš kakšni so zakoni, kakšna so pravila, tudi postopki niso povsod enaki. V nekaterih državah rabiš agenta, ker se na primer ne smeš sam prijaviti. In agenta moraš tudi vnaprej poklicati, da mu pošlješ vse dokumente," pripoveduje.

Jadrnico sta dala med potjo tudi dvakrat očistiti. Tretjič so jo iz morja dvignili zdaj, ko sta se vrnila v Portorož.

"Hodil sem tudi po 60 kilometrov daleč, da sem dobil nafto. V Indoneziji na nakaterih otokih sploh nimajo nafte, samo bencin. Skratka veliko je stvari, ki jih moraš upoštevati in načrtovati," je povedal. Sicer pa jadrnica potrebuje tudi kar nekaj vzdrževalnih del. "Kot če imaš hišo, pa je treba kosisti. Tudi jadrnica potrebuje veliko vzdrževanja, popravil in čiščenja. To je in strošek in delo, ampak je sestavni del jadranja".

"Počil je nosilec pripon. Pripone držijo jambor, da stoji in ta nosilec, ki je noter v jadrnici, je počil. In to dvakrat, vsakič na drugi strani, k sreči ne hkrati," je povedal. Zaradi takšne poškodbe lahko jambor pade v vodo, kar pomeni, da dejansko ne moreš jadrati. Ko jima je počil nosilec, sta se nahajala približno 4000 kilometrov od najbližjega otoka. "Če bi nama jambor padel... goriva imaš morda za 1000 milj, ali pa še to ne. To pomeni, da bi morala zapustiti jadrnico in počakati, da naju nekdo reši," je povedal.

Kočjaž je prepričan, da sta imela na poti neverjetno srečo, a sta kljub temu doživela nekaj stisk. Dvakrat sta skoraj izgubila jambor - to je huda poškodba, ki bi se lahko končala tragično oziroma bi ju morali reševati. K sreči je Kočjaž jadrnico dovolj dobro začasno saniral, da sta prišla do prvega otoka in zadevo popravila.

Kot je Kočjaž že omenil, do težav lahko pride tudi zaradi izjemno raznolikih pravil in zakonov po različnih državah. V Indoneziji sta imela denimo težave zaradi dokumentov, zato so ju tam zadrževali skoraj dva tedna, vmes pa sta se morala obrniti celo na ambasado v Avstraliji, da jima je častni konzul pomagal rešiti težavo.

Do poškodbe je prav zaradi oddaljenosti od najbližjega kopnega prišlo ob res napačnem času. Bila sta sredi tihega oceana, največjega oceana na svetu, in točno na sredi oceana, se je jambor odločil, da jima ponagaja. "Dva, tri dni sva imela kar malo krize, ker nisva vedela, kako bo, ampak potem sem dobro saniral in sva jadrala naprej in se je dobro izšlo. Sva v miru preplula Pacifik," je ponosno povedal. Nekateri niso imeli takšne sreče, prav med potjo po Pacifiku je neka druga jadrnica zadela kita in se potopila.

Je pa ponovno poudaril, da sta imela sicer res veliko srečo, saj sta od drugih jadralcev poslušala precej slabše izkušnje. Številne so oropali, pa tudi napadli. Kot pravi, se je to zgodilo že na Karibih, potem še na Panami. Na Panami sta se s še dvema jadralcema dogovorila, da se čez nekaj dni dobijo pri naslednjem otočju. Par je s katamaranom izplul, vendar sta še isti večer prišla nazaj. "Poslal sem jima sporočil, češ, kako to, da sta prišla nazaj. Pa ni bilo odgovora," pripoveduje Kočjaž.

"Na koncu se je izkazalo, da ni bila najina krivda in so se nama še opravičevali. Ampak vseeno sva porabila dva tedna na enem mestu, zato se nama je že precej mudilo naprej, ker bi lahko potekla tudi viza. Marsikje moraš pazit, da loviš te vize in pravočasno izpluješ in se potem vrneš, če želiš dlje ostati. Vseh viz se tudi ne da podaljšati," pojasnjuje.

Naslednji dan pa so se slučajno v Panami srečali na avtobusu in pojasnila sta, da so jih oropali. "Mož se je tuširal, pa so ga nagega potegnili ven iz tuša in mu s pištolo merili v glavo, žena je sedela s psom v naročju in so jima vse pobrali. Njima na srečo niso nič naredili," je povedal in pojasnil, da se jima je življenje pošteno zakompliciralo. V mesto sta šla najprej kupit telefon, da bi lahko prišla v stik z bližnjimi.

Še en jadralec se je odločil, da bo sidral malo izven zaliva, saj je želel biti bolj na samem, da ne bo toliko bark in jadrnic okoli njega. Ker je bil najbolj oddaljen, so ponoči prišli do njega in ga prav tako oropali. Ukradejo ti lahko vse od telefonov do tablic, bančnih kartic in gotovine. "Če si na drugem koncu sveta, je težava že to, da ti bančne kartice poberejo. Ne moreš ne nove naročiti, kam bi jo dostavili? Dejansko si gol in bos. Lahko greš samo kakšen poceni telefon kupit, da vsaj lahko kličeš. Skratka hitro se ti lahko življenje zakomplicira," je razkril.

Sama sta se sicer prav za takšne primere dobro pripravila. "Veliko stvari sva vedno skrivala, jaz pa sem imel sabo celo star telefon in staro tablico, ki ne deluje. Če bi naju kdo želel oropati, bi mu dala te, stare, tiste, ki jih dejansko uporabljava, pa bi imela skrite," je delil.

Problematično je lahko denimo tudi Rdeče morje, tam so somalijski pirati, pri Jemnu ladje napadajo Hutiji. "Pravzaprav je rdeče morje povsod lahko nevarno. V Sudanu je tudi vojna. Vse do Egipta je malo kritično, rizično. Eritreja je ena najbolj revnih držav. Oni res nič nimajo, spijo in živijo kar na plažah. Tak človek, ko dobi priložnost, da nekaj dobi, se težko obraniš. Karkoli dobijo od tebe, je dobro - ali hrano ali denar. Zato sva tudi plula po teh tovornih poteh velikih ladij, tam je bolj varno," je pojasnil.