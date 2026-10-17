Sailun z novo generacijo pnevmatik: sodobna tehnologija, prepričljivi rezultati testov, dostopna cena

Pri izbiri pnevmatik ni pomembna samo cena, temveč predvsem oprijem v različnih razmerah, zanesljivo zaviranje in predvidljivo obnašanje vozila. Sailun s tremi novejšimi modeli ponuja rešitve za različne potrebe: vsakodnevno zimsko vožnjo, zahtevnejša vozila s pnevmatikami v večjih dimenzijah in voznike, ki prisegajo na celoletne pnevmatike. Zmogljivosti novih pnevmatik Sailun potrjujejo tudi rezultati primerjalnih testiranj priznanih organizacij TÜV SÜD in avtomobilistične revije Auto Bild.

Sailun: globalna znamka s poudarkom na razvoju

Sailun je med večjimi svetovnimi proizvajalci pnevmatik, prisoten na številnih trgih. Razvoj izdelkov temelji na raziskavah materialov, zasnove tekalne plasti in učinkovitosti. Med prepoznavnimi tehnološkimi rešitvami znamke je EcoPoint, ki jo proizvajalec uporablja pri razvoju pnevmatik za boljši oprijem, večjo vzdržljivost in učinkovitejšo porabo energije.

Ice Blazer Alpine2: za raznolike zimske razmere

Ice Blazer Alpine2 je namenjen voznikom, ki se pozimi srečujejo z mokrim asfaltom, mrazom, snegom in občasno poledico. Gosta razporeditev nazobčanih 3D-lamel in posebej oblikovani osrednji bloki prispevajo k oprijemu na snegu, zmes z visoko vsebnostjo silike pa je zasnovana za ohranjanje prožnosti pri nizkih temperaturah. Usmerjeni utori HydraFlow pomagajo pri odvajanju vode. Model ima tudi primerjalno podlago v preizkusu TÜV SÜD iz leta 2025. V dimenziji 205/55 R16 94H XL je pri vodljivosti na snegu dosegel boljši rezultat od povprečja štirih primerjanih pnevmatik. Bolje od tega povprečja se je odrezal tudi pri zaviranju na snegu.

Ice Blazer Alpine EVO2: prepričljivi rezultati na snegu in mokrem

Ice Blazer Alpine EVO2 je visokozmogljiva zimska pnevmatika, zasnovana tudi za večje dimenzije in zmogljivejše avtomobile. Po podatkih proizvajalca ima v primerjavi s predhodno generacijo 30 % več lamel, ramenski bloki Snow Grip pa so namenjeni oprijemu v snegu. Usmerjeni utori HydroLink prispevajo k odvajanju vode, konstrukcija pa je prilagojena tudi natančnejši vodljivosti na suhih zimskih cestah. Posebej zanimiv je primerjalni test TÜV SÜD, opravljen leta 2025 v dimenziji 215/55 R17 98V XL. V primerjavi s pnevmatikami Falken Eurowinter HS02, Kumho WinterCraft WP52 in Nexen Winguard Sport 2 je Alpine EVO2 dosegel najboljši rezultat pri pospeševanju, zaviranju in vodljivosti na snegu. Prav tako je bil med štirimi modeli najboljši pri zaviranju na mokrem asfaltu.

Izbrani rezultati primerjalnega testa TÜV SÜD

Vir: TÜV SÜD, poročilo št. 713357066-17 (2025), str. 4–6 in 8. Indeks zmogljivosti: Sailun = 100 %; višja vrednost pomeni boljši rezultat. Za uravnoteženo razumevanje testa velja dodati, da Alpine EVO2 ni bil povsem na vrhu v nekaterih ostalih disciplinah. Primerjalni preizkus je izvedel TÜV SÜD po naročilu proizvajalca Sailun.

Atrezzo 4Seasons Ultra: celoletna praktičnost z rezultati testa Auto Bild

Atrezzo 4Seasons Ultra je namenjena voznikom, ki želijo uporabljati isti komplet pnevmatik skozi vse leto in večino kilometrov prevozijo v zmernih razmerah. Tekalna plast z utori v obliki črke V je zasnovana za odvajanje vode in oprijem na zasneženi podlagi, osrednji bloki pa prispevajo k stabilnosti pri vodljivosti. Pnevmatika nosi oznaki M+S in 3PMSF; oznaka 3PMSF potrjuje izpolnjevanje predpisanih zahtev glede oprijema na snegu, ne pomeni pa, da celoletna pnevmatika v vseh zimskih razmerah nadomesti lastnosti namenske zimske. Model je bil vključen v primerjalni test celoletnih pnevmatik revije Auto Bild (2025) in je po podatkih iz tehničnega lista prejel oceno Good. Na mokri podlagi je bila navedena zavorna pot 46,1 metra, povprečje primerjanih pnevmatik pa 47,6 metra. Pri zaviranju na snegu je Sailun dosegel 24,9 metra, povprečje konkurentov pa 25,15 metra. Pri zaviranju na suhem se je odrezal slabše od povprečja. Posamezne meritve je treba razumeti v okviru testirane dimenzije in metodologije preizkusa.

Trije modeli, tri različne potrebe

Za vsakodnevno zimsko uporabo je zanimiv Ice Blazer Alpine2, za zahtevnejše voznike in večje dimenzije Ice Blazer Alpine EVO2, medtem ko Atrezzo 4Seasons Ultra ponuja praktičnost celoletne pnevmatike. Po proizvajalčevih tehničnih listih razpon premerov platišč sega od 13 do 17 palcev pri Alpine2, od 16 do 22 palcev pri Alpine EVO2 in od 13 do 21 palcev pri Atrezzo 4Seasons Ultra. Dejanska razpoložljivost posameznih dimenzij je odvisna od ponudbe in zaloge.

Po pnevmatike v Euroton

Podjetje Euroton d.o.o. je že več kot desetletje generalni uvoznik pnevmatik Sailun. Euroton je slovensko družinsko podjetje z več kot 35-letno tradicijo na področju prodaje avtomobilskih delov in pnevmatik. Euroton ostaja eno redkih domačih družinskih podjetij v panogi, svojo ponudbo pa gradi na širokem izboru izdelkov priznanih proizvajalcev. Pri izbiri ustreznih pnevmatik vam strokovno svetujejo glede na vaše vozilo, način vožnje, vozne razmere in proračun. Z 39 trgovinami po vsej Sloveniji je Euroton vedno blizu, zato sta strokovni nasvet in prava izbira pnevmatik le korak stran.

Blagovne znamke pnevmatik, ki jih lahko naročite v trgovinah Euroton: SAILUN, NEXEN, HANKOOK, YOKOHAMA, SAVA, GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL in še nekatere. Za informacije o ustreznih dimenzijah in ponudbi se lahko kupci obrnete na najbližjo Eurotonovo poslovalnico ali pošljete e-pošto na pnevmatike@euroton.si. Na voljo je tudi dostava pnevmatik na dom ter plačilo na obroke; aktualne pogoje in morebitno brezplačno dostavo je priporočljivo preveriti ob naročilu.