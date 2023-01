'Saj delamo s srcem, ampak 'hvala' na koncu meseca ne plača položnic'

25-letni Marko Fabijančič je poklicni gasilec že od leta 2018. Pa vendar je delo v sežanskem Zavodu za gasilsko in reševalno službo zanj v prvi vrsti poslanstvo. "Kaj me žene? Pomoč sočloveku. Tako smo naučeni," pravi.

V več kot štirih letih se je kljub dolgim izmenam in celodnevnim dežurstvom Markova plača dvignila za dva razreda. "Trenutno sem v 26. plačnem razredu in imam 890 evrov plače," pojasni.

Torej le dobrih 10 evrov več od minimalne plače. In kaj za ta denar dela? Brez pomisleka tvega svoje življenje, da bi rešil druga. Spomnimo se samo lanskega Krasa, ki ga je zajel največji požar v zgodovini države. Gasiti ga je s svojim prostovoljnim gasilskim društvom pomagal tudi Fabijančič. Da, Marko je tudi prostovoljni gasilec. "V naši družini je tako, da ko se rodi kakšen otrok, zraven rojstnega lista dobi še vpisni list v društvo," se pošali.

O razmerah, ki so vladale na Krasu, pravi, da si jih težko predstavljamo. Gasilci so na pomoč priskočili tudi leta 2007, ko so Železnike prizadele smrtonosne poplave. Takrat so bili gasilci v prvih bojnih linijah proti deroči vodi. Ne samo, da so na pomoč priskočili, ko je voda pustošila po domovih, za delo so poprijeli tudi ob saniranju posledic in iz hiš odnašali z vodo prepojeno pohištvo.

Več kot 6000 intervencij so gasilci tistega leta opravili samo zaradi poplav in žledoloma, ki je uničil okoli 500.000 hektarjev gozda. Le dobro leto kasneje so gasilci iz zbite pločevine 56 vozil, udeleženih v verižno trčenje, reševali potnike, ki so bili ob gosti megli na primorski avtocesti vpleteni v eno najhujših prometnih nesreč v državi.