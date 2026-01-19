Naslovnica
Slovenija

Fajonova: To je jasna podpora. Sajovic: Grenlandija ostaja varna in mirna

Ljubljana, 19. 01. 2026 15.11 pred 14 minutami 3 min branja 16

Avtor:
STA M.P.
B

Ni še znano, kdaj bi častnika Slovenske vojske lahko odpotovala na Grenlandijo, je na Brdu pri Kranju ob robu sprejema za diplomatski zbor v Sloveniji dejal minister za obrambo Borut Sajovic. Ob tem je izrazil prepričanje, da Grenlandija ostaja varna in mirna, Dansko pa je označil za dragocen in pomemben del zavezništva. Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob tem napotitev dveh častnikov na otok označila za pravilno odločitev ter jasno podporo Grenlandiji in Danski.

Kot smo poročali, Slovenija na Grenlandijo pošilja dva vojaška častnika, a slovensko obrambno ministrstvo ne razkriva, kdaj, kdo, kako in v kakšnem obsegu bo na Grenlandiji sodelovala Slovenska vojska. Častnika bosta sicer sodelovala pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost pod vodstvom Danske.

Obrambni minister Borut Sajovic je sicer izrazil prepričanje, da Grenlandija ostaja varna in mirna, Dansko pa je označil za dragocen in pomemben del zavezništva. "V letošnjem letu bo na Grenlandiji potekalo več vaj, več različnih dogodkov in temu bomo prilagajali tudi slovensko moštvo," je komentiral minister, ki je omenil, da v tem trenutku še niso znane podrobnosti vsebine vojaških vaj na Grenlandiji.

Omenil je tudi, da dogodki, kot je današnji sprejem diplomatov, sporočajo, da so "diplomacija, dialog, poziv in zavzemanje za mir ključnega pomena, da pa je treba biti usposobljen in pa pripravljen, da ga braniš". Vojaške vaje pa imajo "namen predvsem odvračanja, da do kakršnih koli eskalacij ne pride".

Prepričan je, da Grenlandija ostaja varna in mirna, Dansko pa je označil za dragocen in pomemben del zavezništva.

Sajovic je spomnil še, da ima Slovenija z Dansko že od leta 1998 sklenjen dogovor o sodelovanju na vojaškem področju.

Borut Sajovic
Borut Sajovic
FOTO: Bobo

Z odločitvijo o napotitvi dveh častnikov Slovenija sledi več evropskim državam, med njimi Franciji, Nemčiji, Švedski, Norveški, Finski in Nizozemski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Nekateri so se sicer vmes že vrnili v domovino.

'Napotitev častnikov izraz jasne podpore Grenlandiji in Danski'

Odločitev vlade, da na Grenlandijo napoti dva častnika Slovenske vojske, je bila pravilna določitev, pa je dejala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. "Grenlandija nas vse skrbi, ustvarja se lahko nevaren presedan," je dejala.

S to odločitvijo je Slovenija po njenih besedah izrazila jasno podporo Grenlandiji in Danski, obenem pa z njo sporoča, "da ne dovolimo poseganja s silo v neko ozemeljsko celovito suverenost in da so samo Grenlandci tisti, ki lahko odločajo o svoji prihodnosti".

Predsednik ZDA Donald Trump si prizadeva za ameriški prevzem Grenlandije, pri čemer ne izključuje možnosti uporabe sile. Bela hiša je v četrtek zatrdila, da nameščanje evropskih sil na otoku nima nobenega vpliva na Trumpove načrte.

Minuli konec tedna je ameriški predsednik osmim evropskim državam, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost pred dnevi kot prve napotile manjše število vojakov, tudi zagrozil z uvedbo 10-odstotnih carin s 1. februarjem. Če ne bo mogoče doseči dogovora o "popolnem in dokončnem" ameriškem nakupu otoka, pa je zagrozil, da bo carine s 1. junijem povišal na 25 odstotkov.

Po mnenju Fajonove bo ključno, da se Evropska unija oziroma Evropska komisija zelo jasno odzove na to napoved, saj "gre nenazadnje za skupni trg in bo vsak korak izjemno pomemben".

borut sajovic grenlandija zda

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
golobnadob
19. 01. 2026 16.37
Na CNN so povedali, da je Slovenija poslala oba svoja vojaka. Za crknit smešno.
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
19. 01. 2026 16.34
Vlada dela dobro pa to.
Odgovori
0 0
deny-p
19. 01. 2026 16.31
Naj to Dancem razloži.... Ne vem, zakaj taka panika potem....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
misterbin
19. 01. 2026 16.20
Ne morem verjeti ,da je ta to izjavil .Zanimivo
Odgovori
+2
2 0
rdeča petokraka
19. 01. 2026 16.12
Pravijo, da naša dva borca intenzivno delata na snežakih. Končujeta dvanajstega!
Odgovori
+5
6 1
paru
19. 01. 2026 16.10
Sajovic, zamudil si priložnost, da bi bil tiho...
Odgovori
+12
12 0
Kod.
19. 01. 2026 16.07
Sajovic jih je poslal z pasjo vprego,čakajo napovedan sneg 😁
Odgovori
+4
4 0
janez horvat
19. 01. 2026 16.03
Če pa to pravi Sajovic se Grenlandcem in Dancem res ni treba ničesar bati. Trump se je že skril v mišjo luknjo
Odgovori
+11
11 0
Presrani
19. 01. 2026 15.58
Hvala gospod Sajovic,Velika večina Slovencev je srecnih ,da je on obrambni minister.
Odgovori
+4
6 2
Tami69
19. 01. 2026 15.55
Aja ona dva naša jo branita?in poveljnik sajovic..
Odgovori
+5
5 0
zmerni pesimist
19. 01. 2026 15.53
Dolgo ga nismo nič slišali lepo da se je oglasil
Odgovori
+8
8 0
biggie33
19. 01. 2026 15.48
Zdaj sem pa pomirjen..
Odgovori
+7
7 0
Sirhakel7
19. 01. 2026 15.45
Sajovic glede na svoje kompetence lahko poskrbi za zdravje kužkov v pasjih vpregah na Grenlandiji, ostalo pa naj ne komentira in prepusti vojaškim strokovnjakom.
Odgovori
+12
12 0
bibaleze
