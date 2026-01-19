Fajonova: To je jasna podpora. Sajovic: Grenlandija ostaja varna in mirna

Kot smo poročali, Slovenija na Grenlandijo pošilja dva vojaška častnika, a slovensko obrambno ministrstvo ne razkriva, kdaj, kdo, kako in v kakšnem obsegu bo na Grenlandiji sodelovala Slovenska vojska. Častnika bosta sicer sodelovala pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost pod vodstvom Danske. Obrambni minister Borut Sajovic je sicer izrazil prepričanje, da Grenlandija ostaja varna in mirna, Dansko pa je označil za dragocen in pomemben del zavezništva. "V letošnjem letu bo na Grenlandiji potekalo več vaj, več različnih dogodkov in temu bomo prilagajali tudi slovensko moštvo," je komentiral minister, ki je omenil, da v tem trenutku še niso znane podrobnosti vsebine vojaških vaj na Grenlandiji.

Omenil je tudi, da dogodki, kot je današnji sprejem diplomatov, sporočajo, da so "diplomacija, dialog, poziv in zavzemanje za mir ključnega pomena, da pa je treba biti usposobljen in pa pripravljen, da ga braniš". Vojaške vaje pa imajo "namen predvsem odvračanja, da do kakršnih koli eskalacij ne pride". Prepričan je, da Grenlandija ostaja varna in mirna, Dansko pa je označil za dragocen in pomemben del zavezništva. Sajovic je spomnil še, da ima Slovenija z Dansko že od leta 1998 sklenjen dogovor o sodelovanju na vojaškem področju.

Borut Sajovic FOTO: Bobo

Z odločitvijo o napotitvi dveh častnikov Slovenija sledi več evropskim državam, med njimi Franciji, Nemčiji, Švedski, Norveški, Finski in Nizozemski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Nekateri so se sicer vmes že vrnili v domovino.

'Napotitev častnikov izraz jasne podpore Grenlandiji in Danski'