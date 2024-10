Sajovic dobil zeleno luč odbora DZ

Kandidat za ministra za obrambo Borut Sajovic in kandidat za ministra za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj sta se predstavila pristojnima odboroma DZ in dobila zeleni luči. Sajovic je kot prioritete izpostavil modernizacijo SV, dodatno opremljanje s poudarkom na dvojni rabi, nadgradnjo sistema civilne zaščite in reševanja ter sredstva za inovacije, Logaj pa je kot pomembno izpostavil povečanje ugleda učiteljev in šole. Poslanci bodo o njunem imenovanju v ministrsko ekipo Roberta Goloba odločali predvidoma v ponedeljek.

Kandidat za ministra za obrambo Borut Sajovic je uspešno prestal zaslišanje na matičnem odboru DZ za obrambo. Z devetimi glasovi za in šestimi glasovi proti so člani odbora njegovo predstavitev načrtov za delo na resorju ocenili kot ustrezno. V predstavitvi pred člani odbora se je sicer uvodoma zahvalil predsedniku vlade Robertu Golobu za izkazano zaupanje, svojemu predhodniku na čelu obrambnega ministrstva Marjanu Šarcu in njegovi ekipi pa za doslej opravljeno delo. Po njegovih besedah sicer na polovici mandata ni veliko področij, za katera bi lahko dejal, da je koalicijska pogodba v tem trenutku večinsko izpolnjena, a so na pravi poti, je prepričan. Slednjo opredeljujejo ključni strateški dokumenti, in sicer resolucija o strategiji nacionalne varnosti v Sloveniji, splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2040, srednjeročen obrambni program in obrambna strategija Slovenije, je naštel Sajovic.

Med najpomembnejšimi dosedanjimi dosežki tega mandata je izpostavil povečanje obrambnih izdatkov, kjer je Slovenija po njegovi oceni storila korak naprej tudi na področju zavez v zvezi Nato. Tudi obrambni proračun za prihodnje leto je po njegovem mnenju ambiciozno zastavljen. Med nadaljnjimi cilji je izpostavil modernizacijo Slovenske vojske (SV) na področju opreme, znanja in kadrov, v sodobni obrambi pa po njegovem mnenju pomembno mesto zavzemajo tudi inovacije, znanje, razvoj in sodelovanje z gospodarstvom. V luči investicij v SV, ki so v preteklosti sprožale veliko polemik, je izpostavil, da je motiviran, izobražen, dobro opremljen in zaščiten vojak tisti, ki lahko ubrani domovino. Zavzel se je tudi za posodabljanje orožja in povečanje zalog streliva, a izključno za obrambne namene. Glede pogovorov o nakupu vozil 8x8 v "takšni ali drugačni izvedbi" pa se je Slovenija po oceni Sajovica v preteklosti preveč delila. A izgradnja zmogljivosti dveh srednjih bojnih bataljonskih skupin, tudi v luči zahtevnih geopolitičnih razmer, ostaja med prioritetami.

Na področju nakupa opreme tudi Sajovic, podobno kot njegov predhodnik, zagovarja opremo, ki bo omogočala tako imenovano dvojno rabo, tako za vojaške namene kot tudi za civilno uporabo v primerih naravnih in drugih nesreč. Kot je ponazoril, ima obrambni resor, enako kot vsako srce dva prekata, prvi je obrambni, ki ga vodi stroka na čelu z Robertom Glavašem, drugi pa je civilna zaščita in reševanje, med drugim je izpostavil delo gasilcev, gorske in jamarske reševalne službe. Tudi slednji potrebujejo ustrezno opremo, se je zavzel. Po opažanju Sajovica se v SV izboljšuje stanje na področju kadra, a po njegovih besedah še nismo na cilju in bo treba na tem segmentu še delati. Meni, da je treba krepiti tudi zavedanje, da je služenje domovini "nekaj svetega" in to širiti tudi že med najmlajše v času izobraževanja. "Tako bodo tudi vrste Slovenske vojske v bodoče popolnjene," je prepričan Sajovic. V SV si želijo več kot 250 zaposlitev letno, kot tudi na prostovoljno in pogodbeno služenje vojaškega roka napotiti še več državljanov, je navedel. Ker kader v SV "hitro zori", si je treba prizadevati tudi za zadržanje njihovega znanja, za privabljanje mladega kadra pa zagotoviti ustrezno štipendijsko politiko, je izpostavil ministrski kandidat.

