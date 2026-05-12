Sajovic: Naložbe v infrastrukturo so obrambni izdatek

Kot je pojasnil Borut Sajovic, je Slovenija zvezi Nato prijavila obrambne izdatke v višini 2,04 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) oziroma 1,438 milijarde evrov. Od tega je bila dobra milijarda namenjena med drugim za potrebe vojske, tehnike, ministrstva in nadzor varnostnih sistemov.

Tisto, kar po ministrovem mnenju "sproža različne poglede", pa je 330 milijonov evrov, ki so bili na podlagi zakona o obrambi porabljeni za infrastrukturne projekte, v glavnem na železnicah in cestah, je dejal minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle.

"Kot obrambni minister in kot član vlade razumem, da vse, kar smo vložili tudi v infrastrukturo, gre v nabor obrambnih izdatkov," je povedal v odzivu na nekatera namigovanja, da je Slovenija med obrambnimi izdatki navajala vlaganja, ki se ne morejo šteti med obrambne izdatke.

"Če se ne moremo normalno gibati državljanke in državljani, potem se ne more v primeru vaj ali pa izrednih dogodkov premikati tudi tehnika, in zame to je obrambni izdatek in za tem stojim," je vztrajal Sajovic. "Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev (pri Natu, op.p.) drugačno, da se držijo nekih preteklih pravil (...)," je povedal v izjavi za slovenske dopisnike ob robu zasedanja obrambnih ministrov EU.

Nato je marca objavil podatke, po katerih je Slovenija lani obrambne izdatke povečala na 2,04 odstotka. Slovenska vlada je tako lani izpolnila cilj dveh odstotkov BDP, ki so si ga države članice zavezništva zadale leta 2014 na vrhu v Walesu.

Na obisku v Sloveniji je bila februarja delegacija strokovnjakov severnoatlantskega zavezništva, ki pregleduje napredek pri doseganju ciljev pri izpolnjevanju mednarodnih zavez.

Kot je pri tem poročal portal Info360, naj bi neuradno izvedeli, da so pri Natu nezadovoljni s Slovenijo kot članico, pri čemer omenjajo depešo, ki naj bi vsebovala določene kritike glede doseganja ciljev. Na ministrstvu za obrambo so takrat navedli le, da gre za dokument, ki je označen s stopnjo tajnosti, zato njegove vsebine ne morejo komentirati.