Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sajovic: Naložbe v infrastrukturo so obrambni izdatek

Bruselj, 12. 05. 2026 20.35 pred 42 minutami 2 min branja 17

Avtor:
STA M.V.
Minister Sajovic na letališču

Obrambni minister Borut Sajovic je v Bruslju dejal, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot dva odstotka BDP, pri čemer je vztrajal, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč Natov pregled izdatkov pokazal, da Slovenija dvoodstotnega cilja ni dosegla.

Kot je pojasnil Borut Sajovic, je Slovenija zvezi Nato prijavila obrambne izdatke v višini 2,04 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) oziroma 1,438 milijarde evrov. Od tega je bila dobra milijarda namenjena med drugim za potrebe vojske, tehnike, ministrstva in nadzor varnostnih sistemov.

Tisto, kar po ministrovem mnenju "sproža različne poglede", pa je 330 milijonov evrov, ki so bili na podlagi zakona o obrambi porabljeni za infrastrukturne projekte, v glavnem na železnicah in cestah, je dejal minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle.

"Kot obrambni minister in kot član vlade razumem, da vse, kar smo vložili tudi v infrastrukturo, gre v nabor obrambnih izdatkov," je povedal v odzivu na nekatera namigovanja, da je Slovenija med obrambnimi izdatki navajala vlaganja, ki se ne morejo šteti med obrambne izdatke.

"Če se ne moremo normalno gibati državljanke in državljani, potem se ne more v primeru vaj ali pa izrednih dogodkov premikati tudi tehnika, in zame to je obrambni izdatek in za tem stojim," je vztrajal Sajovic. "Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev (pri Natu, op.p.) drugačno, da se držijo nekih preteklih pravil (...)," je povedal v izjavi za slovenske dopisnike ob robu zasedanja obrambnih ministrov EU.

Nato je marca objavil podatke, po katerih je Slovenija lani obrambne izdatke povečala na 2,04 odstotka. Slovenska vlada je tako lani izpolnila cilj dveh odstotkov BDP, ki so si ga države članice zavezništva zadale leta 2014 na vrhu v Walesu.

Na obisku v Sloveniji je bila februarja delegacija strokovnjakov severnoatlantskega zavezništva, ki pregleduje napredek pri doseganju ciljev pri izpolnjevanju mednarodnih zavez.

Kot je pri tem poročal portal Info360, naj bi neuradno izvedeli, da so pri Natu nezadovoljni s Slovenijo kot članico, pri čemer omenjajo depešo, ki naj bi vsebovala določene kritike glede doseganja ciljev. Na ministrstvu za obrambo so takrat navedli le, da gre za dokument, ki je označen s stopnjo tajnosti, zato njegove vsebine ne morejo komentirati.

infrastruktura obramba izdatek

Kaj je najboljši za volanom dobil za nagrado?

24ur.com Slovenija lani za obrambo namenila 2,04 odstotka BDP
24ur.com Sajovic: Odložen nakup patrij ne bo vplival na višino obrambnih izdatkov
24ur.com Golob: Šumi v komunikaciji niso tako veliki, da bi razbili koalicijo
24ur.com Delegacija Nata v Sloveniji pregleduje napredek pri doseganju ciljev
24ur.com Čigave številke so prave? 'Štejejo dejanja, ne besede'
24ur.com Sloveniji okrog 300 milijonov evrov manj zaradi 'napihnjenega' BDP
24ur.com Ni vse v orožju: pet odstotkov za obrambo tudi za odpornost
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MasteRbee
12. 05. 2026 21.58
Se Volivci tudi nismo bili zadovoljni s to vlado.
Odgovori
0 0
Model 007
12. 05. 2026 21.56
Kako ste lahko tako krivični do Golobove vlade? Kaj pa "golobova" (cesarjeva) nevidna oblačila... Predstavniki NATA ne morejo zaznati naše tehnologije....
Odgovori
0 0
Vakalunga
12. 05. 2026 21.55
Gre za RUSKO taktiko boja z lopatam, grablami in motikami a ne SAJOVIC..?? Za Ukrajino milijoni in to 800 in nakup raket to pa ne šteje za OBRAMBI STROŠEK..to je napadalni strošek..
Odgovori
0 0
Ananas3456
12. 05. 2026 21.52
Laže kot vedno...
Odgovori
+1
1 0
Fran Miličnik
12. 05. 2026 21.49
Pod črto Nihče v državi torej do danes ni preveril, kako je minister Borut Sajovic prišel do milijonskega premoženja in številnih nepremičnin, katerih lastnik je bil še pred kratkim. Prav tako nihče ni preveril nepremičnin njegove širše družine. Nihče ni preveril razlogov za številne prepise v času zadnjega političnega vzpona v Svobodi ter nakupov v času njegovega županovanja. Poleg številnih nepremičnin, katerih lastnik je bil še pred kratkim, nihče ni preveril izvora finančnih sredstev, s katerimi je kupil številne vrednostne papirje.
Odgovori
+2
2 0
Tami69
12. 05. 2026 21.48
še par dni počakajmo,da spakira kufer..potem pa gremo v revizije poslovanja ministrov.
Odgovori
+1
1 0
Franci123
12. 05. 2026 21.48
O bože kaj nam sramoto v bruslju dela.
Odgovori
0 0
Fran Miličnik
12. 05. 2026 21.45
Ali ima Sajovic res v lasti (oziroma da jih je prepisal na družinske člane) čez 30 nepremičnin?
Odgovori
+1
1 0
Oblastljudstvu
12. 05. 2026 21.43
Da ni Sajovec vlagal v svojo infrastrukturo v Tržiškem koncu
Odgovori
+3
4 1
Slovenska pomlad
12. 05. 2026 21.43
So.Nato nas sili,da financirano staro šaro,ki jo poceni dron sesuje mimogrede.
Odgovori
+0
3 3
M1111
12. 05. 2026 21.41
A pod to infrastrukturo se štejejo tudi železniške postaje, ki jih prenavljajo za velike novce.
Odgovori
+2
3 1
Tami69
12. 05. 2026 21.46
a tudi aneksi se štejejo zraven?
Odgovori
+1
1 0
Rothschild1
12. 05. 2026 21.48
Tudi
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju
Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
okusno
Portal
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713