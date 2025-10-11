Svetli način
Sajovic: Nato za manjše države še posebej dragocen

Ljubljana, 11. 10. 2025 14.47 | Posodobljeno pred 3 minutami

Avtor
STA
Komentarji
22

Nato predstavlja steber varnosti tako Slovenije kot celotne Evrope, je na zasedanju odbora za obrambo in varnost v okviru Parlamentarne skupščine Nata v Ljubljani poudaril minister za obrambo Borut Sajovic. Članstvo v tem zavezništvu je po njegovih besedah še posebej dragoceno za manjše države.

Minister za obrambo Borut Sajovic na zasedanju skupščine zveze Nato, ki poteka na Gospodarskem razstavišču.
Minister za obrambo Borut Sajovic na zasedanju skupščine zveze Nato, ki poteka na Gospodarskem razstavišču. FOTO: Bobo

Vstop v zvezo Nato – najpomembnejše obrambno zavezništvo v zgodovini – je bil za Slovenijo po ministrovih besedah zgodovinski dosežek, današnje varnostne razmere v svetu pa bolj kot kadarkoli prej potrjujejo pravilnost odločitve, so ga na ministrstvu povzeli v sporočilu za javnost.

Na letnem zasedanju Parlamentarne skupščine Nata bodo zasedali štirje odbori – odbor za demokracijo in varnost, odbor za obrambo in varnost, na katerem je nastopil minister za obrambo Borut Sajovic, ter ekonomski odbor in politični odbor, ki ga je nagovorila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Nato namreč po njegovih besedah predstavlja nenadomestljiv steber varnosti tako Slovenije kot celotne Evrope. "Nedvomno je naše zavezništvo unikat, ki nam zaveznicam zagotavlja največjo, najmočnejšo in najboljšo obliko kolektivne varnosti, ter obrambno zagotovilo, za katerega ni alternative. Ravno to neomajno zavezanost kolektivni obrambi in enotnosti smo zaveznice ponovno potrdile na vrhu v Haagu," je dejal.

Zagotovil je, da namerava Slovenija k uspešnosti zavezništva dejavno prispevati tudi v prihodnje. "Svet se nahaja na robu strateškega preloma. Sprašujemo se, v kakšni vlogi se bomo po tem prelomu znašli. Posledice kršitev pravil, na katerih temelji mednarodni red, krhanja multilateralizma in splošnega slabšanja varnostnih razmer so neizogibne. Od trenutka, ko se je Rusija odločila za začetek vojaške agresije nad Ukrajino, sta negotovost in možnost širitve oboroženega konflikta v Evropi žal narasla," je opozoril.

Poudaril je, da je mir dobrina, ki je ne smemo jemati kot samoumevne, temveč se moramo zanjo boriti. "Odsotnost vojne ni več samoumevno stanje. S podporo Ukrajini se borimo za vrednote in načela, na katerih temelji povojni mednarodni red, ki je Evropi prinesel najdaljše obdobje miru po drugi svetovni vojni," je izpostavil.

Preberi še Ljubljana gosti vrh Nata: kakšne varnostne izzive prinaša zasedanje?

Članom odbora je predstavil po njegovih besedah ambiciozen in zgodovinski cikel modernizacije Slovenske vojske, ki jo spremlja njena kadrovska krepitev. Slovenija poleg tega z nedavno sprejeto strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze v državi sledi svojim ambicijam vključevanja domače industrije v vzpostavitev obrambnih zmogljivosti in krepitve strateških partnerstev na področju obrambne industrije, je dejal.

Na 71. letnem zasedanju Parlamentarne skupščine zveze Nato, ki v Ljubljani poteka od petka do ponedeljka, bo skoraj 300 parlamentarcev razpravljalo o aktualnih varnostnih izzivih zavezništva. V ponedeljek jih bo nagovoril generalni sekretar Nata Mark Rutte, ki se bo ob tem sestal s premierjem Robertom Golobom in predsednico Natašo Pirc Musar.

Ministrstvo za obrambo si po njegovih besedah prizadeva predvsem na področju raziskovalno-razvojnih in inovacijskih aktivnosti spodbuditi podjetja, da razvijajo specializirane in nišne proizvode, ki dosegajo visoko raven tehnološke razvitosti.

'Slovenija zaradi izkušnje iz obdobja osamosvajanja verodostojna zaveznica'

Geopolitične in varnostne spremembe so tudi v Sloveniji povzročile velike premike v zavedanju pomena varnosti nasploh in večje nacionalne odpornosti, vključno z razvojem obrambne industrije. Slovenija ima zgodovinsko vojno izkušnjo iz obdobja osamosvajanja in je tudi zaradi te izkušnje verodostojna zaveznica, je poudaril.

"Vsi si želimo miru, tudi za naše bodoče generacije. A dogajanje v Ukrajini nam je pokazalo, kako tanka je lahko črta med mirom in razvojem ter vojno, človeškim trpljenjem in uničenjem. Prepričan pa sem, da zmoremo s skupnimi napori in usklajenim delovanjem ohraniti in obraniti naše vrednote, mir in varnost," je še dodal minister Sajovic.

Zunanja ministrica Tanja Fajon
Zunanja ministrica Tanja Fajon FOTO: Bobo

Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je nagovorila člane političnega odbora Parlamentarne skupščine Nata. Kot je na družbenem omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo, je poudarila pomen enotnosti zavezništva in skupnih vrednot, tudi pri podpori Ukrajini in prizadevanjih za stabilnost na Zahodnem Balkanu.

"Nato razumem tudi kot politično zavezništvo, kot zavezništvo, ki gradi na svoji obrambni odpornosti v izjemno zahtevnih časnih, ko imamo tudi na evropski celini tretje leto rusko vojno agresijo," pa je ministrica ob robu zasedanja povedala za Radio Slovenija.

Nato Parlamentarna skupščina zasedanje odbor za obrambo in varnost Borut Sajovic
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bozji
11. 10. 2025 16.07
+1
Nato= vojaska greznica
ODGOVORI
1 0
tech
11. 10. 2025 16.05
Dragocen je za politike in njihove botre, ker jim tako omogoča ropanje države. Država in državljani imamo pa točno 0 koristi od Nata. No razen, če se bojimo držav v EU, ki nam pišejo zakonodajo, ki jo pol moramo implementirat. Sam pol smo res neumni, da sploh pomislimo o tem, da smo skupaj s takimi državami v uniji.
ODGOVORI
0 0
Buci in Bobo
11. 10. 2025 16.04
Enkrat bo v Sloveniji zmanjkalo parcel. Kaj boste potem lewaci?
ODGOVORI
0 0
Gutenberg
11. 10. 2025 16.02
Prebiliča se je pa hitro skrilo ...
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
11. 10. 2025 15.37
+1
Zdaj ste ze zamudili priloznost, da bi bili nevtralni. Morate pa nekaj vedeti, da velike vojne vec nebo ampak se bo pospravljalo nezazelene voditelje kot so to naredili Izraelci. Verjemite, da bo Putinu lazje pospravit par levih fasotov kot pa Evropi cel kup Ruskih generalov politikov.....
ODGOVORI
2 1
300 let do specialista
11. 10. 2025 15.36
+4
A samo to so ti naročili, da nam preneseš, da pri nas vbudiš udobje in občutek varnosti. Ravno nas tamale bi najprej prepustil, smo videli med plandemijo "enotnost".
ODGOVORI
4 0
Pogreb
11. 10. 2025 15.21
+2
Zdaj bi vsi želeli vladati, ko imamo urejeno zdravstvo in Romsko problematiko.
ODGOVORI
4 2
Pogreb
11. 10. 2025 15.20
-1
Vlada dela dobro in tudi gospod Prebeliča bo delal dobro Mi levičarji imamo celo vrsto dobrih kandidatov.
ODGOVORI
2 3
Pogreb
11. 10. 2025 15.21
+1
Ne pozabimo ,da je gospod Maljevc uredil dolgotrajno oskrbo in ,da je zdravstvo sedaj v zelo dobrem stanju.
ODGOVORI
3 2
300 let do specialista
11. 10. 2025 15.37
+5
Maljevac je uredil za svoj žep, tvoja naševanja pa v Sloveniji ne more urediti živ nihče.
ODGOVORI
5 0
Stauffenberg
11. 10. 2025 15.10
+6
Mi smo ogroženi samo od bližnjih članic NATA. Vam hlapcem ni to jasno ali pa se samo sprenevedate in kimate gospodarju.
ODGOVORI
9 3
Odisej25
11. 10. 2025 15.08
+4
Sajovic je kot je vedno bila vsaka slovenska vlada le vazal Bruslja, ki je vazal interesov ZDA. Njegov govor ni nič presenetljivega. Mora pač tuliti v isti rog. Tako je ukazano. Izjava: "Nedvomno je naše zavezništvo unikat, ki nam zaveznicam zagotavlja največjo, najmočnejšo in najboljšo obliko kolektivne varnosti, ter obrambno zagotovilo, za katerega ni alternative.'' pa samo potrjuje to vazalstvo. Se komu zdi, da je Avstrija ogrožena. Tudi navajanje, da je rusija agresor, je del splošne naracije in MI6 in CIA propagande. Vsak z malo spomina in objektivnosti brez težav uvidi, da so Rusijo dobesedno potisnili v kot in posledično v vojno. Sicer pa Sajovic ne doume (ali pa doume in se boji povedati), da je ta vojna v bistvu vojna proti svetovni prevladi in hegemoniji ZDA. Konflikt v Ukrajini je simptom širšega premika od unipolarnega sveta (vodenega z Zahodom in dolarjem) k multipolarnemu svetu, kjer bo več centrov moči s svojimi finančnimi sistemi. V tem smislu je vojna tudi bitka za prihodnost globalnega finančnega sistema. Prihodnost globalnega finančnega sistema je eden od absolutno kliučnih, če ne celo glavni gonilnik te vojne.
ODGOVORI
7 3
Buci in Bobo
11. 10. 2025 16.05
Kakšen kot???
ODGOVORI
0 0
Pogreb
11. 10. 2025 15.01
+1
Vlada dela dobro pravi gospod Sajovic.
ODGOVORI
4 3
Slovener
11. 10. 2025 15.01
+5
Slovenija zaradi izkušnje iz obdobja osamosvajanja verodostojna zaveznica - Zanimivo, da se Svobodnjaki spomnijo obdobje samoosvajanja ( Leto 1991, ne obdobje 1941 - 1945 ) samo takrat ko jim to paše!
ODGOVORI
6 1
misterbin
11. 10. 2025 15.01
+7
Še nekaj mesecev se bo delal junaka po tem pa adijo za vedno .Novi PV bo moral vse to nagnat vse te priučene ministre ter takoj po nastopu mandata znižat ,davke da bomo lahko spet zaživeli .Prenehati takoj financirati razne Jenule,Nike in LGBTQ in nevladne organizacije
ODGOVORI
8 1
Petur
11. 10. 2025 14.56
+1
zelo veliko brezpotrebno breme je posebno majhnim državica...m...seveda dokler sploh državica smo....
ODGOVORI
4 3
Minifa
11. 10. 2025 14.53
+6
NATO ni dragocen za nikogar razen proizvajalcem OROŽJA, temu klovnu ni nič jasno, nekaterim LEVAKOM se malo svita Tanja Fajon in Gusarca pa sta v popolni TEMI, NATO je prvo politična organizacija to Tanji ne gre v Tintaro, potem ekonomska in šele na koncu vojaška skupnost..
ODGOVORI
10 4
St. Gallen
11. 10. 2025 14.52
-2
Zato Svica ni v Natu :-)
ODGOVORI
3 5
misterbin
11. 10. 2025 15.02
+0
St.Galen .......... Tudi v prvi Švici so manjši ,davki kot v drugi Švici
ODGOVORI
2 2
AZILANT
11. 10. 2025 14.49
-4
Rupar, Rupar!!
ODGOVORI
1 5
