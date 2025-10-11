Sajovic: Nato za manjše države še posebej dragocen

Vstop v zvezo Nato – najpomembnejše obrambno zavezništvo v zgodovini – je bil za Slovenijo po ministrovih besedah zgodovinski dosežek, današnje varnostne razmere v svetu pa bolj kot kadarkoli prej potrjujejo pravilnost odločitve, so ga na ministrstvu povzeli v sporočilu za javnost.
Nato namreč po njegovih besedah predstavlja nenadomestljiv steber varnosti tako Slovenije kot celotne Evrope. "Nedvomno je naše zavezništvo unikat, ki nam zaveznicam zagotavlja največjo, najmočnejšo in najboljšo obliko kolektivne varnosti, ter obrambno zagotovilo, za katerega ni alternative. Ravno to neomajno zavezanost kolektivni obrambi in enotnosti smo zaveznice ponovno potrdile na vrhu v Haagu," je dejal.
Zagotovil je, da namerava Slovenija k uspešnosti zavezništva dejavno prispevati tudi v prihodnje. "Svet se nahaja na robu strateškega preloma. Sprašujemo se, v kakšni vlogi se bomo po tem prelomu znašli. Posledice kršitev pravil, na katerih temelji mednarodni red, krhanja multilateralizma in splošnega slabšanja varnostnih razmer so neizogibne. Od trenutka, ko se je Rusija odločila za začetek vojaške agresije nad Ukrajino, sta negotovost in možnost širitve oboroženega konflikta v Evropi žal narasla," je opozoril.
Poudaril je, da je mir dobrina, ki je ne smemo jemati kot samoumevne, temveč se moramo zanjo boriti. "Odsotnost vojne ni več samoumevno stanje. S podporo Ukrajini se borimo za vrednote in načela, na katerih temelji povojni mednarodni red, ki je Evropi prinesel najdaljše obdobje miru po drugi svetovni vojni," je izpostavil.
Članom odbora je predstavil po njegovih besedah ambiciozen in zgodovinski cikel modernizacije Slovenske vojske, ki jo spremlja njena kadrovska krepitev. Slovenija poleg tega z nedavno sprejeto strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze v državi sledi svojim ambicijam vključevanja domače industrije v vzpostavitev obrambnih zmogljivosti in krepitve strateških partnerstev na področju obrambne industrije, je dejal.
Ministrstvo za obrambo si po njegovih besedah prizadeva predvsem na področju raziskovalno-razvojnih in inovacijskih aktivnosti spodbuditi podjetja, da razvijajo specializirane in nišne proizvode, ki dosegajo visoko raven tehnološke razvitosti.
'Slovenija zaradi izkušnje iz obdobja osamosvajanja verodostojna zaveznica'
Geopolitične in varnostne spremembe so tudi v Sloveniji povzročile velike premike v zavedanju pomena varnosti nasploh in večje nacionalne odpornosti, vključno z razvojem obrambne industrije. Slovenija ima zgodovinsko vojno izkušnjo iz obdobja osamosvajanja in je tudi zaradi te izkušnje verodostojna zaveznica, je poudaril.
"Vsi si želimo miru, tudi za naše bodoče generacije. A dogajanje v Ukrajini nam je pokazalo, kako tanka je lahko črta med mirom in razvojem ter vojno, človeškim trpljenjem in uničenjem. Prepričan pa sem, da zmoremo s skupnimi napori in usklajenim delovanjem ohraniti in obraniti naše vrednote, mir in varnost," je še dodal minister Sajovic.
Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je nagovorila člane političnega odbora Parlamentarne skupščine Nata. Kot je na družbenem omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo, je poudarila pomen enotnosti zavezništva in skupnih vrednot, tudi pri podpori Ukrajini in prizadevanjih za stabilnost na Zahodnem Balkanu.
"Nato razumem tudi kot politično zavezništvo, kot zavezništvo, ki gradi na svoji obrambni odpornosti v izjemno zahtevnih časnih, ko imamo tudi na evropski celini tretje leto rusko vojno agresijo," pa je ministrica ob robu zasedanja povedala za Radio Slovenija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.