Slovenija

Sajovic o jeznih potnikih: Ne gre za prihod z dopusta, gre za evakuacijo

Ljubljana, 06. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER N.L.
Sajovic

Po potovanju, polnem negotovosti in nervoze – končno doma. Štirje čarterji so z Bližnjega vzhoda pripeljali skoraj 600 slovenskih državljanov, ki so obtičali na ogroženih območjih. Da je občutek še kako dober, ko si na domačih tleh, so pripovedali potniki. Večina je srečna, da so spet s svojimi najdražjimi, nekateri pa so nekoliko razočarani nad organizacijo, prav vsi pa olajšani, da so končno prispeli nazaj domov.

Številni potniki so bili jezni zaradi komunikacije slovenske vlade. Sajovic razume čustvene reakcije ljudi, ki jih je na dopustu ujela stiska in kriza vojne. "Moram reči, da so bili številni nasmejani in zadovoljni, nekaj pa je bilo takih, ki so uspešno, hitro in učinkovito evakuacijo zamešali s političnim prepričanjem, kar pa je slabo."

Kako je po napadu v soboto sploh stekla organizacija prevozov? V ponedeljek je vlada naznanila dva čarterska leta. "Mi pomagamo pri organizaciji. Predsednik vlade, zunanje ministrstvo in služba predstavništva v Abu Dabiju so bili hitri in učinkoviti. Dokler je bila zračna zapora, niso smeli in mogli poleteti, kljub temu, da smo rezervirali in naročili letala."

So pa nastale čudne razmere, na eni strani jezni potniki zaradi komunikacije, na drugi strani jezni državljani, ki so jezni, da so potniki jezni. "Ne gre za prihod z dopusta, gre za izjemno evakuacijo, pomoč države, roka ljudem, da se jih reši iz nevarnega območja," na kritike odgovarja minister, ki meni, da je bila organizacija hitra in učinkovita. Priznava, da je bila tudi kakšna napaka, ki pa jo bodo v prihodnje odpravili.

Po besedah ministra se bo v Slovenijo z evakuacijskimi leti vrnilo 1000 ljudi.
FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

Sajovic napoveduje, da se bosta v petek vrnili še dve letali, eno najverjetneje še v soboto. "Eno letalo iz Omana, ki je trenutno najbolj varna destinacija, še ni povsem polno." Ocenjuje, da bo Slovenija do konca tedna evakuirala 1000 ljudi.

Za osebe, ki potrebujejo pomoč, je odprt tudi elektronski naslov: odhodi.mzez@gov.si. Nanj naj javijo svoje ime, priimek, podatke o rojstvu, številko potnega lista in kje se nahajajo. Ko se sedež na letalu sprosti, jih bo služba kontaktirala sama, je pojasnil Sajovic.

