Sajovic o jeznih potnikih: Ne gre za prihod z dopusta, gre za evakuacijo

Številni potniki so bili jezni zaradi komunikacije slovenske vlade. Sajovic razume čustvene reakcije ljudi, ki jih je na dopustu ujela stiska in kriza vojne. "Moram reči, da so bili številni nasmejani in zadovoljni, nekaj pa je bilo takih, ki so uspešno, hitro in učinkovito evakuacijo zamešali s političnim prepričanjem, kar pa je slabo."

Kako je po napadu v soboto sploh stekla organizacija prevozov? V ponedeljek je vlada naznanila dva čarterska leta. "Mi pomagamo pri organizaciji. Predsednik vlade, zunanje ministrstvo in služba predstavništva v Abu Dabiju so bili hitri in učinkoviti. Dokler je bila zračna zapora, niso smeli in mogli poleteti, kljub temu, da smo rezervirali in naročili letala."

So pa nastale čudne razmere, na eni strani jezni potniki zaradi komunikacije, na drugi strani jezni državljani, ki so jezni, da so potniki jezni. "Ne gre za prihod z dopusta, gre za izjemno evakuacijo, pomoč države, roka ljudem, da se jih reši iz nevarnega območja," na kritike odgovarja minister, ki meni, da je bila organizacija hitra in učinkovita. Priznava, da je bila tudi kakšna napaka, ki pa jo bodo v prihodnje odpravili.