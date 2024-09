Sajovic: Počutim se skromno in ponižno, dal bom vse od sebe

Ta je preigravala različna imena, pretehtale pa so politične izkušnje Sajovica. "Seveda je vodenje ministrstva politična, ne strokovna funkcija," je ocenil tudi sam, a naštel, da kot nekdanji župan, podobno kot njegov predhodnik Marjan Šarec, pozna delo na področju zaščite in reševanja ter ukrepanja ob naravnih nesrečah: "Nenazadnje sem kar dolga leta tudi še prostovoljni gasilec, veteran vojne za Slovenijo, pa še kaj se bo našlo s tega področja."

"Kandidaturo sprejemam predvsem z veliko odgovornosti do varnosti vseh državljank in državljanov Slovenije, brez delitev. Počutim se skromno in ponižno, dal bom vse od sebe, da bomo na tem področju uspešni in enotni," je Sajovic strnil misli ob današnji odločitvi koalicije, da ga podpre za novega obrambnega ministra.

"V poslanski skupini Gibanja Svoboda smo delovali kot enotna ekipa in mislim, da je to naša največja dodana vrednost, bogastvo. Prepričan sem, da način in pa odnosi med nami, predvsem pa ohranjanje enotnosti, ostanejo še naprej," je dodal.

Na današnjem sestanku z Golobom so poslanci spregovorili tudi o drugih aktualnih političnih zadevah. "Kar nekaj zakonov, naj omenim samo zdravstvene, je ta trenutek že v proceduri ali pa v pripravi in tudi pregled koalicijske pogodbe na nedavnem koalicijskem vrhu je bil dragocen, veliko je že postorjenega, veliko odprtega, nekaj dela nas pa še čaka," je povzel po današnjem sestanku poslancev s predsednikom stranke in premierjem Robertom Golobom.

Skupaj z menjavo na obrambnem ministrstvu je danes premier Golob najavil tudi menjavo na šolskem resorju. Darjo Felda je namreč podal ustno odstopno izjavo. "Gre za, bi rekel, osebne odločitve in pa oseben način vodenja, kar je treba spoštovati, brez dvoma pa je na področju, na katerem je deloval, Felda izjemen strokovnjak," je o tem dejal Sajovic.

Pred koalicijo je tudi ubranitev ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh na razpravi o interpelaciji, ki so jo zaradi spornega nakupa prenosnikov zoper njo spisali v SDS. "Sliši in ugiba se marsikaj, meni je najpomembneje to, da je število prosilcev za računalnike že večje od računalnikov, ki so na razpolago, kar pomeni, da bo v kratkem času skladišče prazno, računalniki razdeljeni tistim, ki jim najbolj prav pridejo, ki do njih najtežje dostopajo. In zagotovo sem s tega mesta hvaležen ministrici, da je vzpostavila neko pot in sistem razdelitve, ki ju v tej državi do zdaj še nismo imeli," je pokomentiral.

Glede referenduma, ki so ga v SDS napovedali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je vložila Urška Klakočar Zupančič, pa je Sajovic dejal, da so predsednico DZ vseskozi podpirali, podpirali pa jo bodo tudi naprej. "Moje osebno mnenje je, da v 30 letih samostojne slovenske zgodovine s skoraj 30 preiskovalkami zaradi vseh teh komisij državljanke in državljani nismo živeli nič bolje, prej nasprotno, še več je bilo prepirov, delitev. Na nek način je preiskovalka taka, kot je, politična igrača, zlorabe se nadaljujejo tudi v tem mandatu," je dodal.