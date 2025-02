Sajovic podpisal pismo o podpori finskega ministrstva pri nakupu patrij

Današnji okvirni sporazum po ministrovih besedah "definira sodelovanje med dvema ministrstvoma in tovarno, ki proizvaja ta obrambna zaščitna vozila". "To omogoča veliko jasnosti, primerljivosti in transparentnosti," je po podpisu pisma o nameri s finskim kolegom povedal Sajovic.

Sajovic in Häkkänen sta pismo o nameri podpisala, potem ko se je z informacijo o tem pred enim tednom seznanila slovenska vlada. Pred tem je konec januarja sprejela sklep o nadaljevanju postopka nakupa in dobave osemkolesnih bojnih vozil finskega podjetja Patria.

Glede pozivov k dvigu obrambnih izdatkov pa je Sajovic danes dejal, da se mora Slovenija "držati najprej tistega, kar smo se že dogovorili, potem pa optimistično razmišljati, se truditi in pokazati, ali in koliko še zmoremo". Številke nekaterih držav v Natu so seveda zelo impresivne, je dejal. Tako v nekaterih državah članicah, ki so bližje Ukrajini, izdatki presegajo tri odstotke bruto domačega proizvoda, nekatere države pa so blizu petim odstotkom. Slovenija je zaenkrat na poti k dvema odstotkoma BDP do leta 2030.

Slovenija osemkolesnike patria kupuje, potem ko je vlada Roberta Goloba odstopila od nakupa oklepnikov boxer, h kateremu je pristopila prejšnja vlada.