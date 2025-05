Sajovic: Pripadniki vojske uspešno nadaljujejo poslanstvo partizanov

"Naša sveta dolžnost je braniti domovino, naše premoženje in življenja naših dragih ," je poudaril. Meni, da "ni večjega, bolj pomembnega poslanstva za narod". Prepričan je, da so pogoji za delo v SV dobri, potrebujejo pa za ta poklic s poslanstvom več pripadnikov. Promociji poklica je bila tudi namenjena današnja prireditev.

Delo za pridobivanje kadrov je dobro zasnovano, je ocenil, na kar kaže tudi večje zanimanje mladih na vojaških taborih in več štipendij. "Pomemben nam je vsakdo, prav vsakdo in za vsakega se bomo potrudili," je dejal minister.

Ljubljana se 9. maja spominja osvoboditve na ta dan leta 1945. S sireno na glavnem kolodvoru in veliko zastavo na ljubljanskem gradu so takrat sporočili, da je konec štiriletne okupacije. Znamenita kukavica radia Svobodna Ljubljana se je prvič oglasila ob 6.30.

Zazvonili so zvonovi ljubljanskih cerkva, ljubljanska brigada pa je na Magistratu izobesila slovensko zastavo in s tem simbolično oznanila osvoboditev mesta.

Tudi Gasilska zveza Slovenije je na dogodku predstavila vozilo, s katerim ozaveščajo o ravnanju v primeru požara. Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri Zavarovalnici Triglav, kjer podpirajo delo zveze, vozilo z več kot 20 simulatorji omogoča različne scenarije mogočega požara v domačem okolju. Simulatorje in učne vsebine preventivnega vozila zveze je do zdaj spoznalo več kot 3500 udeležencev dogodkov po Sloveniji, so navedli.