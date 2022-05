Sajovic: Svoboda je na drugačni poti kot SMC

Kot je v izjavi za medije ob robu izredne seje DZ dejal Sajovic, sicer v dveh mandatih med letoma 2014 in 2011 poslanec LDS, so volivci na aprilskih državnozborskih volitvah oblikovali največjo poslansko skupino v zgodovini Slovenije.

O tem, kako se bodo spopadali s številnimi parlamentarnimi procedurami in opozicijskimi manevri, pa Sajovic pravi le, da je procedura sicer na eni strani res mati demokracije, a da po drugi strani ne vpliva na končno odločitev, ki je "trdno v rokah koalicije". "Smo v dobri kondiciji, proceduralne zagate bomo v skladu s pravili obvladali in potem sprejeli odločitve, ki so za vse naše državljane najboljše," zatrjuje.

Na vprašanje, kako bodo zagotovili, da se zgodba njihove stranke ne bo končala enako kot zgodba SMC, ki ji je rezultat na državnozborskih volitvah 2014 prinesel 36 poslanskih sedežev v DZ, na tokratnih parlamentarnih volitvah pa ji tudi po združitvi s stranko GAS v novo stranko Konkretno in nastopom na skupini list strank v okviru gibanja Povežimo Slovenijo ni uspel preboj v parlament, Sajovic odgovarja le, da je "Svoboda z izjemno podporo volivcev očitno na drugačni poti".