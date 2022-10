Zakon o dolgotrajni oskrbi: 'To je politični maček, brez repa in glave'

V oddaji 24UR ZVEČER sta svoje poglede o zakonu o dolgotrajni oskrbi, delila Alenka Jeraj iz vrst SDS-a in Borut Sajovic iz Gibanja Svoboda.

Vlada ima ta trenutek 20 milijonov evrov namenjenih lajšanju stisk zaposlenih v domovih in dvigu plač, pravi Sajovic. Ne gre samo za domove, novi domovi pa niso rešitev, je prepričan. 20 milijonov je prvi korak, ampak se morajo o tem še dogovoriti in pogovoriti kje bodo poiskali več, da dolgotrajne oskrbe ne bodo deležni samo bogati.

Jerajeva je poudarila, da so zakon sprejeli že decembra lani, namen zakona pa je v tem, da ljudje čim več časa ostanejo doma in da se jim doma tudi pomaga. Meni, da bi v poštev prišel družinski pomočnik, ki bi bil plačan. Vse druge stvari, ki so bile v zakonu bi se po njenem mnenju morale ločiti. Nastanitev in hrana posebej, storitev dolgotrajne oskrbe pa posebej, je dodala. "Dolgotrajna oskrba kategorizira vsakega posebej v štiri kategorije, glede tega kaj potrebuje od oskrbe in to je sofinancirano. Zavod za zdravstvo bi vsakemu od teh zavarovancev izdal odločbo kaj mu pripada iz dolgotrajne oskrbe brez nastanitve in hrane," je pojasnila.