Sajovic: V teku priprave za spremembo načrta razvoja Slovenske vojske

"V Sloveniji imamo v parlamentu sprejeto resolucijo o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske. (...) V tej resoluciji smo za leto 2030 zapisali, da dosežemo dva odstotka BDP. Če hočeš biti kredibilen in enakovreden del evropske skupnosti in zavezništva, je treba spoštovati dogovore in pravila," je novinarjem v vojašnici Edvarda Peperka povedal Borut Sajovic.

"Pripravljamo podlage, pripravljamo tehnične rešitve, ki bodo omogočile kvalitetno javno razpravo in odločanje o spremembi tega načrta še pred poletjem," je nadaljeval in dodal, da bo v danih razmerah na vseh področjih - gospodarskih, civilnih in obrambnih - treba storiti več in hitreje.