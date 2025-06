Sajovic vojski BiH predal štiri namenska vozila

Slovenski obrambni minister Borut Sajovic in bosanski minister Zukan Helez sta vodila uradne pogovore med delegacijama, med katerimi sta izpostavila tradicionalno zelo prijateljske in uspešne odnose. Ob tem sta spomnila na medsebojno pomoč pri naravnih nesrečah in sodelovanje v okviru mednarodnih operacij.

Minister je obiskal tudi pripadnike kontingenta Slovenske vojske v operaciji Eufor Althea in Natovega poveljstva v Sarajevu ter se srečal s tamkajšnjima poveljnikoma. V sklopu Natove pobude izgradnje obrambnih zmogljivosti v BiH (DCB) je vojaški policiji oboroženih sil BiH predal tudi štiri namenska vozila. S tem je bil projekt pod slovenskim vodstvom predčasno in dokončno realiziran.

Ta projekt je del širših naporov Slovenije v okviru Nata, je pojasnil minister. Obramba in obrambne investicije namreč niso le nakupi orožja, temveč je obramba širši koncept, ki zajema tudi pomoč partnerskim državam s ciljem krepitve mednarodnega miru in stabilnosti, je dodal minister. Ob tem je poudaril, da je močna in stabilna BiH nujna za stabilnost celotne regije.

Slovenija po ministrovih besedah v prihodnje načrtuje krepiti angažma v BiH z razvojnimi projekti in predvsem projekti civilno-vojaškega sodelovanja, še piše v izjavi Morsa.

Strani sta med obiskom podpisali načrt bilateralnega sodelovanja med državama na obrambnem področju za leto 2025, ki predvideva 18 aktivnosti.