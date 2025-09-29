Svetli način
Slovenija

Sajovic za ponovno testiranje sistema SI-Alarm: prenizko število prejetih obvestil

Brdo pri Kranju, 29. 09. 2025 14.53 | Posodobljeno pred 33 minutami

A.K. , STA
12

Minister za obrambo Borut Sajovic bo vztrajal na tem, da se izvede novo javno testiranje sistema SI-Alarm, s ciljem, da sporočilo tokrat dobi 95 odstotkov uporabnikov. Število prejetih obvestil je bilo po njegovi oceni prenizko, da bi lahko rekli, da sistem brezhibno deluje, je dejal ob robu današnjega dogodka na Brdu pri Kranju.

"Če neke stvari še nimaš, če jo spravljaš v prakso, jo je treba preizkusiti. In test je uspel, ker je pokazal, da ni samoumevno, da bi sistem prenosa podatkov med baznimi postajami in med uporabniki brezhibno deloval," je ob robu prireditve ministrstva za obrambo ob dnevu civilne obrambe na Brdu pri Kranju dejal Sajovic.

Po ministrovih besedah so šla iz uprave za zaščito in reševanje prava sporočila, ki pa jih tehnika do vseh uporabnikov ni uspela dostaviti pravi trenutek.

Kot je pojasnil, bo treba zdaj odpraviti odkrite napake, sam pa bo vztrajal pri tem, da se javno testiranje sistema za množično obveščanje in alarmiranje po javnih mobilnih omrežjih SI-Alarm opravi še enkrat. "Moj cilj je, da ob naslednjem testiranju sporočilo dobi 95 odstotkov ljudi," je povedal minister.

Dodal je, da se strinja z ocenami nekaterih, da je bilo število uporabnikov, ki so prejeli testno potisno sporočilo, prenizko, da bi lahko rekli, da sistem brezhibno deluje.

Sajovic
Sajovic FOTO: Bobo

Sistem bi sicer lahko uporabili že danes, če bi bilo to potrebno, si pa Sajovic želi, da bi novo testiranje potekalo še letos.

Na novinarsko vprašanje, zakaj sistem SI-Alarm ni bil uporabljen že v nedeljo ob širjenju dima ob požaru v Rušah, je minister pojasnil, da obseg nesreče ni bil tolikšen, da bi bilo to potrebno.

"Požarov v tej državi imamo veliko, zaradi lokalnih požarov ne pričakujem, da bi bila taka obvestila posredovana, predvsem ker jih bomo uporabili takrat, kadar je obseg nesreče večji in pa na širšem območju," je navedel.

Sajovic je ob tem zanikal tudi nekatere očitke o zapravljenih milijonih, ki so se po testiranju pojavili v javnosti. "Po podatkih, ki jih imam, je bilo do zdaj tistim, ki so to pripravljali, izplačanih manj kot 20.000 evrov," je dejal.

Glede morebitnih posledic, ki bi lahko sledile težavam pri sobotnem testiranju sistema, pa je minister poudaril, da morajo tisti, ki so imeli nalogo prenesti signal, opraviti svoje delo. "Če tega ni, tudi plačila ni," je še povedal.

V soboto opoldne je potekalo prvo javno testiranje sistema SI-Alarm. Nekateri uporabniki mobilnih telefonov potisnega sporočila niso prejeli ob predvidenem času, temveč dobre tri ure pozneje. Manjši delež uporabnikov sporočila sploh ni prejel.

Kot so na dan testiranja sporočili pristojni, so identificirali težave, konkretnih razlogov zanje pa še ne morejo podati. Pojasnili so, da so nastale pri distribuciji, v prihodnjih dneh jih bodo konkretno analizirali. Pričakujejo, da bodo težave ustrezno naslovljene, sistem pa da bo v prihodnje deloval učinkovito.

sajovic testiranje Si-Alarm
KOMENTARJI (12)

Evropa_Evropejcem
29. 09. 2025 15.40
Spet bodo pokradli milijone.... Živimo v paradoksu: vrh slovenske politike so zasedli ljudje, ki državo peljejo v propad. Ali je to načrtovano ali ne, ali je to le posledica njihove nesposobnosti, niti ni pomembno, kajti rezultat bo enak. Gledamo politično garnituro, ki je brez vsake odgovornosti in vizije razvoja te države. Spremljamo parado aktualne politične elite, ki jim je lepa podoba in pojavljenje v medijih ter na socialnih omrežjih prioriteta in edina skrb. Patološko razkazovanje ega.
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
29. 09. 2025 15.39
Naj bo spet to soboto pa je. Ravno obletnica en mesec poroke cesarja. Pa namesto piskanja poročna koračnica mogoče?
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
29. 09. 2025 15.39
Rekli so vam 95%, kaj sedaj :-)
ODGOVORI
0 0
26250440
29. 09. 2025 15.36
+3
nej gre u 3.....
ODGOVORI
3 0
YouRangMyLord
29. 09. 2025 15.34
+8
Še en dokaz , kako nas klofutajo s sluzasto prazno obljubo po obrazu. Še tega niso zmožni vzpostavit, da bi delovalo, kaj šele kaj drugega.
ODGOVORI
8 0
JApajaDAja
29. 09. 2025 15.34
+4
hvala g.minister...smo vas razumeli...
ODGOVORI
4 0
Oliguma
29. 09. 2025 15.33
+5
Sajovic testiraj ti svoje naročene haubice..meni pa ne teži z tem sms bedarijami.
ODGOVORI
6 1
Preklopnik
29. 09. 2025 15.32
+5
Pri takšnem denarju bi pa zadevo lahko izpeljali brezhibno.
ODGOVORI
6 1
Slovenska pomlad
29. 09. 2025 15.31
-3
Janševiki na Telekomu so bojkotirali.
ODGOVORI
0 3
St. Gallen
29. 09. 2025 15.39
Samo tistim s stacionarci
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
29. 09. 2025 15.31
+4
Škoda ker niso tako vztrajni še pri preverjanju korupcije...le zakaj.
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 15.30
+3
Golobji veterinar.
ODGOVORI
3 0
PIERREBRICE
29. 09. 2025 15.19
+4
Upam, da obvestilo pri naslednjem testu dobim, ker do zdaj ga nisem.
ODGOVORI
4 0
