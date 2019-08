Šakal se vse bolj približuje tudi ljudem: 'Zvoniti bi morali alarmi'

Poleg volka in medveda zadnja leta vse več težav povzroča še ena zver - to je šakal. Po petih letih prizadevanj Lovske zveze je zdaj ta po novem le še zavarovana in ne več ogrožena vrsta. Populacija šakala se je namreč tako povečala, da so na kmetijah morili že 180-krat samo letos, lovci ponekod po državi pa se bojijo, da bodo povsem iztrebili malo divjad, s katero se prehranjuje.

Šakal se vse bolj približuje tudi ljudem. Več tropov je, denimo, že stalno naseljenih na Ljubljanskem barju. "Zvoniti bi morali alarmi," so ob vsej tej sagi z zvermi jasni lovci. "Šakal je samo še tretji dokaz, da država z zvermi ne bi smela upravljati,"so prepričani. Šakal je neavtohtona, a zelo prilagodljiva živalska vrsta, ki je samo letos na slovenskih kmetijah morila že 180-krat. Najpogosteje na Primorskem, na Krasu, kjer jih živi največ. "Precej invazivna vrsta, zelo hitro se razmnožuje, širi in začne povzročati škodo. Prisoten je na 249 območjih, kjer je bil zaznan v okviru monitoringa, skratka poselil je že polovico Slovenije," pojasnjuje Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije. Prav zaradi večanja populacije, ki se približuje tisočici, in škode, ki jo povzroča, je država po petih letih prepričevanja vendarle prisluhnila lovcem in šakala s seznama ogroženih vrst tudi izbrisala. "Posledice pa so danes takšne kot so. Prišli smo iz tistih številk, ki smo jih imeli v preteklosti, pri medvedu iz tistih 425 na tisoč, pri šakalu vidimo, kakšen je porast, tudi pri volku se je populacija podvojila," dodaja Bradač. Šakal FOTO: POP TV Šakal pa se vse bolj približuje tudi človeku. "To je predvsem v zadnjih 5, 6 letih mogoče. Pred tem obdobjem se šakal na našem področju ni pojavljal v takšnem številu kot v zadnjem času,"pravi Andrej Lukanovič iz Lovske zveze Brezovica. Na Barju povzroča največ težav prav v gozdu, kjer je malo divjad že dodobra zdesetkal. "Prehranjuje se z zajci, prehranjuje se s fazani, tekne mu tudi srnin mladič," dodaja Lukanovič. Kaj pa šakal, pušča za seboj sledove?"Šakal načeloma po mojih izkušnjah ne. On je previden, tako kot je previdna lisica, giblje se več ali manj po svojih stičinah." Zato bo po prvih ocenah lovske zveze trajalo vsaj tri leta, preden bo populacija ponovno uravnotežena. Ali povedano drugače: da se saga z volkovi, medvedi in šakali več ne bi ponovila, lovci državo pozivajo, da upravljanje z zvermi ponovno prepusti tistim, ki o zvereh nekaj vedo.