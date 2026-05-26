Slovenija

Šakali bi lahko naselili kar tri četrtine Evrope

Ljubljana, 26. 05. 2026 07.51 pred 23 minutami 3 min branja 7

Avtor:
N.L. STA
Širjenje Šakalov po Evropi še zdaleč ni končano.

Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala po Evropi, ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu naselij uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje lahko naselili do 75 odstotkov Evrope.

Raziskovalci iz 13 evropskih držav so pod vodstvom znanstvenikov iz Slovenije in Francije proučevali širjenje zlatega šakala po Evropi, je sporočil vodilni avtor raziskave Miha Krofel z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Strokovnjaki so doslej predpostavljali več možnih vzrokov za to širjenje, na primer segrevanje podnebja, spremembe v rabi prostora in pomanjkanje večjih plenilcev. Med slednjimi so se najpogosteje omenjali volkovi, ki lahko izpodrinejo in tudi uplenijo šakale.

Volk je bil po navedbah raziskovalcev nekoč razširjen po vsej Evropi, vključno s celotno Slovenijo, medtem ko so bili šakali tisočletja omejeni na nekaj obalnih območij na jugovzhodnem robu celine. Vendar se je razmerje začelo spreminjati v 19. in 20. stoletju, ko so ljudje začeli intenzivno iztrebljati volkove.

Mednarodna skupina strokovnjakov iz 13 držav je ugotavljala prisotnost šakalov s pomočjo predvajanja posnetkov njihovega zavijanja in beleženja odzivov
FOTO: Miha Krofel

Nova evropska raziskava, objavljena v reviji Nature Ecology & Evolution, temelji na terenskih podatkih, ki so jih raziskovalci med letoma 2001 in 2017 zbrali na skoraj 9000 lokacijah po Srednji in Jugovzhodni Evropi, tudi v Sloveniji, s pomočjo izzivanja oglašanja šakalov, metode, pri kateri predvajajo posnetke oglašanja šakalov in nato poslušajo, ali se živali odzovejo.

Rezultati kažejo, da šakali izbirajo območja z manj snežne odeje, zmerno pokritostjo z gozdom ter v bližini vodnih teles in mokrišč. Še večji vpliv pa imajo volkovi, ki so se izkazali za najpomembnejši dejavnik, ki določa verjetnost prisotnosti šakalov.

"Ob upoštevanju vseh ostalih dejavnikov so bili šakali najpogostejši na območjih, kjer so bili volkovi iztrebljeni ali se pojavljajo le občasno, najmanj verjetno pa je, da bomo na šakale naleteli v osrednjih delih teritorijev stabilnih volčjih tropov," so zapisali.

"Človeški ščit"

Rezultati po njihovih navedbah podpirajo predvidevanja, da je bilo zgodovinsko iztrebljanje volkov v Evropi glavni sprožilec za širjenje šakalov na tej celini.

Analize so prav tako pokazale, da ljudje tudi danes pomembno vplivamo na odnos med obema vrstama, in sicer prek ekološkega procesa, znanega kot "človeški ščit". Raziskovalci so opazili, da se v regijah brez volkov šakali izogibajo človeškim naseljem. Kjer so volkovi prisotni, pa se vedenje šakalov spremeni – tam raje izbirajo območja v bližini ljudi. "To kaže, da se šakali bolj bojijo volkov kot ljudi in da so se naučili, da se volkovi izogibajo naseljem," so poudarili.

Širjenje Šakalov po Evropi še zdaleč ni končano.
FOTO: Martin Steenhaut

Naselili bi lahko tri četrtine Evrope

Spoznanja so raziskovalcem omogočila, da so razvili napovedni model za prihodnje širjenje šakalov. Rezultati kažejo, da je kar 75 odstotkov kontinentalne Evrope okoljsko primerne za to vrsto. To je šestkrat več od območja, ki ga šakali trenutno poseljujejo. Pri tem so se kot posebej primerna izkazala velika območja zahodne Evrope, kjer so bili šakali prvič opaženi šele v zadnjih letih, na primer v Franciji in na Iberskem polotoku.

Nadaljnje širjenje šakalov bo odvisno tudi od prihodnjega razvoja populacije volkov v Evropi, navajajo raziskovalci. Po več kot stoletju intenzivnega iztrebljanja se volkovi v zadnjih desetletjih vračajo na mnoga območja svoje nekdanje razširjenosti v Evropi. To je že zmanjšalo potencial za prisotnost šakalov v precejšnjem delu Evrope.

Kot glavni dejavnik, ki vpliva na naselitev šakalov po Evropi, se je izkazala prisotnost volkov.
FOTO: Miha Krofel

Kot je dejal Krofel, raziskava kaže, da lahko volkovi naravno omejujejo širjenje drugih zveri, vendar le, če imajo dovolj velika območja za življenje in stabilne populacije. "To je lahko precejšen izziv, ki zahteva aktivno upravljanje s pomočjo preizkušenih in učinkovitih ukrepov za preprečevanje konfliktov med ljudmi in plenilci," je dodal.

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

St. Gallen
26. 05. 2026 08.27
Dobro to
Odgovori
0 0
BitterTruth
26. 05. 2026 08.25
Pa kaj ce, itak je divjadi prevec, mogoce jim rata kej slabih genov spucat
Odgovori
0 0
Korošec77
26. 05. 2026 08.21
Meni je leta 2024 šakalica skotila v skednju na senu. Kaj naj bi. Bala se ni nič. Pol je nekega dne odšla z mladimi. Sem bil pa šokiran, to pa. Nisem si mislil, da se upajo priti tako blizu.
Odgovori
+1
1 0
Volja
26. 05. 2026 08.15
▫️
Odgovori
0 0
Roadkill
26. 05. 2026 08.13
Včasih smo imeli tudi Leve v evropi dokler ni človek vse iztrebil kar se premika
Odgovori
-1
0 1
Smuuki
26. 05. 2026 08.10
Še junija 2025 je bil šakal zaščitena vrsta. Zdaj prohibicija nanj. Je to stroka?
Odgovori
-1
0 1
Omreznina2024
26. 05. 2026 08.10
Niti eni , iti drugih ne bi smelo bit več kor tretino tega, kar jih je sedaj, samo delajo gospodarsko škodo. Kdo ga upleni dobi liter od zida.
Odgovori
+1
2 1
