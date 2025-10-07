Populacija šakalov narašča: napadajo drobnico, žrebeta in teleta

Ne samo medvedi, volkovi ih divji prašiči, tudi šakali povzročajo veliko težav. Njihova populacija kljub izlovu strmo narašča, posledično pa močno upada število srnjadi. Šakal napada tudi drobnico, včasih celo žrebeta ali teleta. Največ šakalov živi ob meji z Italijo, kjer so še vedno zaščiteni.