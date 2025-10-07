Svetli način
Populacija šakalov narašča: napadajo drobnico, žrebeta in teleta

Ljubljana, 07. 10. 2025 18.48 | Posodobljeno pred 37 minutami

Mateja Poljšak Čuk
Ne samo medvedi, volkovi ih divji prašiči, tudi šakali povzročajo veliko težav. Njihova populacija kljub izlovu strmo narašča, posledično pa močno upada število srnjadi. Šakal napada tudi drobnico, včasih celo žrebeta ali teleta. Največ šakalov živi ob meji z Italijo, kjer so še vedno zaščiteni.

šakal napadi zaščita
čevapgpt
07. 10. 2025 21.50
+2
Ljubljanski blokovci še ne kričijo da jih ne sme noben tikat bogih šakalčkov?
El Gato loco
07. 10. 2025 21.48
+1
veliko jih je okoli Novega mesta
